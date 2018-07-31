Барнаульский футбольный клуб "Динамо" во вторник, 31 июля, проведет матч за Кубок России сезона 2018/19. Встреча с принципиальным соперником — омским "Иртышом" — состоится в 18.30 в Барнауле.
Кроме того, 4 августа пройдет первая игра в рамках второго дивизиона, где у бело-голубых будет всего 5 соперников. В первом матче "Динамо" сразится с "Зенитом" из Иркутска, а 7 августа с "Читой".
В новом сезоне за барнаульский клуб сыграют 23 игрока. 13 из них моложе 23 лет. За "Динамо" заявлены три вратаря, девять защитников, восемь полузащитников и три нападающих.
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