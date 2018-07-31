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Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла сообщения СМИ о якобы перенесенном белорусским лидером Александром Лукашенко инсульте.
"Могу ответить на это только словом "бред", — сказала она изданию ТАСС.
Ранее украинский портал "Деловая столица" со ссылкой на источники сообщил, что Лукашенко был госпитализирован с инсультом.
По данным издания, президент Белоруссии должен был посетить Гомель, но не появился там. Однако туда прибыли его охрана и президентский пул. Никаких объяснений в связи с его отсутствием дано не было.
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