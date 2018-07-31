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Минсельхоз РФ предлагает ставить на отдельную полку в магазинах продукцию, состоящую исключительно из молока. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Там считают, что таким образом товары будут выделяться на фоне тех, в которых есть и другие компоненты — например, пальмовое масло. Правительство поручило Минпромторгу и Минсельхозу подготовить предложения об изменении действующего законодательства, которые коснутся размещения в торговых сетях молочной и молокосодержащей продукции.
В настоящее время окончательных решений по конкретным формулировкам нет. По данным источников "Известий", совещание по вопросу о размещении молочной и молокосодержащей продукции на разных полках в магазинах намечено на эту неделю.
Комментарии
Займитесь уже работой. Без вас разберёмся, что на полках находится.
лучше бы качеством занялись а не маркетингом
Это очень "важный" вопрос! Именно для этого создаются министерства с армиями гос. чиновников.