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Специалисты составили рейтинг стран по скорости широкополосного интернета, передает "РИА Новости" со ссылкой на Euromag.ru.
Мировым лидером по данному показателю оказался Сингапур. Второе и третье места достались Швеции и Дании.
На четвертой строчке расположилась Норвегия, на пятой — Румыния. Далее в списке стран с самым быстрым интернетом значатся Бельгия, Голландия, Люксембург и Венгрия.
Что касается России, то она находится на 47-м месте. Данные для составления рейтинга собирали 12 месяцев в 200 странах и регионах. Авторы исследования изучали, сколько времени уйдет на то, чтобы скачать фильм в пять гигабайт при средней скорости подключения в той или иной стране.
Любопытно, что, согласно выкладкам экспертов, за год средняя скорость интернет-соединения в мире выросла на 23%.
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