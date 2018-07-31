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Предприниматель в Барнауле идет под суд за попытку дать взятку полицейскому

, ИА "Амител"
Правоохранитель от взятки отказался, а злоумышленник попал под уголовное дело

Фото: 7info.ru

Барнаульский индивидуальный предприниматель предстанет перед судом по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику полиции, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

46-летнему бизнесмену инкриминируют часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).

Согласно информации следствия, в феврале текущего года инспектору отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по Барнаулу поступил материал проверки по делу об административном правонарушении, а именно о реализации продавцом торгового павильона спиртосодержащей жидкости в нарушение правил реализации алкогольной продукции. Владелец магазина был вызван для дачи пояснений в полицию.

"Не желая быть привлеченным к административной ответственности, индивидуальный предприниматель предложил сотруднику полиции в качестве взятки денежные средства, однако довести преступный умысел до конца ему не удалось – полицейский от взятки отказался", — отмечают в СКР.

В данный момент уголовное дело направлено в суд.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

31.07.2018 10:09
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