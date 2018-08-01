19 августа 2018 года в Чемальском районе Республики Алтай состоится третий праздник бега и полумарафон "Горный за бег". Ранее два забега прошли в мае и сентябре 2017 года, участие в которых приняли люди самого разного возраста, получив при этом массу положительных эмоций. Профессиональные бегуны и спортсмены-любители из Республики Алтай, Новосибирска, Омска, Барнаула, Бийска и Белокурихи бежали на дистанциях 3, 5, 10 и 21,1 километра.
На этот раз участников праздника ждут:
- новая красивейшая трасса с прекрасными видами на реку и горы;
- электронная система хронометража;
- старт из самого сердца Чемальского района – с центрального стадиона села Чемал;
- развлекательная программа и выступление группы Live and drive.
Вечером 18 августа, накануне старта, всех участников забегов и их болельщиков ждет интересный спортивно-путешественнический лекторий.
Регистрация для участия в марафоне и подробности праздника "Горный за бег" на сайте проекта.
Тел.: 8-963-578-11-78, 8-913-216-92-98
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Дата старта: 19 августа 2018 года
Место старта: центральный стадион села Чемал, Чемальский район