Фото: Amic.ru
Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ подготовил новое исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации за июнь-июль 2018 года.
Согласно рейтингу, барнаульский градоначальник Сергей Дугин вновь вошел в список двадцати лучших, расположившись на 18-й строчке. Это лучший результат среди всех мэров Сибирского федерального округа. Только на 21-й позиции идет глава Абакана Николай Булакин.
Объектами исследования рейтинга традиционно являются мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.
На первой строчке оказался мэр Казани Ильсур Метшин, далее Сергей Собянин (Москва) и Ирек Ялалов (Уфа).
Отметим, что по итогам 2017 года Сергей Дугин занял 25-е место в рейтинге и вошел в число наиболее эффективных мэров России.
Комментарии
город в ...., зато мэр лучший, видно это мэр с какого то другого Барнаула
Моя семья живет в Барнауле почти 100 лет. Сейчас город выглядит ровно также, как 100 лет назад - та же грязь в центре, лужи, вонь, сожженные дома, отсутствие газонов и деревьев. Действительно, классно живем!
Ой-вэй, да как же раньше то мы без него жили?
И ведь где-то прятался этот бриллиант)
"Фантазёр - ты меня называла" - чёт эта песня вспомнилась после такой новости.
У него проблемы со зрением - луж/морей/океанов после дождя он не видит. Город становится асфальто-бетонной пустыней и т.д.
31.07.2018 10:34
- гость -
Ну вам же тут уже писали от лица власти - вы сами виноваты, нагнетаете истерию с деревьями. Вот город и становится каменной пустыней из-за таких, как вы. Нехорошо, батенька.
Красавчик. Как удается в городе-банкроте?
Да первое место ему написать и пусть так и думает, народ знает, что он такой же как все, даже хуже, зелень вырубает.
Покрасовался перед ТВ в Гоньбе, рассказал как будет хорошо когда дамбу восстановят и р.Ляпиха опять наполнит пересохшие берега, а про то, что лишил целое садоводство Обь-2 (почти тыс. домов) от возможности проехать к своим участкам - молчок. Все для людей , ага. Томенко, кстати, никто из садоводства выбирать не собирается, по этой причине, т.к. команда одна.