Вторник, 31 Июль, 12:10

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

А как вы отдыхали или планируете отдохнуть этим летом?

Спецпроекты

Форум

$ 62,78
€ 73,2
502838
17°
Обь
365см +35

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы губернатора Алтайского края - 2018Шукшинские дни на Алтае-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Магнитная буря накроет Землю в августе

, ИА "Амител"
Ожидается, что это произойдет 20 августа

Фото: nalivka.net

Астрономы предупреждают о магнитной буре первого уровня G1 по пятибалльной шкале, которая накроет Землю 20 августа, передает "РИА Новости" со ссылкой на данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Также отмечается, что, вероятно, магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии 17 и 21 августа.

Заметные магнитные бури в этом году имели место 28 июня, 6 и 7 мая. Самая же крупная магнитная буря с начала 2018-го была зафиксирована 20 апреля.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
12:02
Режим ЧС сняли в Барнауле спустя месяц после разрушительного урагана 0
11:50
Жителей Барнаула призывают "выйти из тени" на дорогах 0
11:34
ФНС с 1 августа откроет доступ к относившимся к налоговой тайне данным 2
11:27
Историю о найденном у дороги под Барнаулом ребенке обсуждают в соцсетях 1
11:13
Очевидцы: водитель авто убежал после столкновения с трамваем в Барнауле 3
11:09
Житель Бийска зверски задушил котенка на глазах детей – СМИ 5
10:51
Пожилая бийчанка отдала мошенникам более 2 миллионов рублей 15
10:32
Алтайские власти закупят четыре современных вагона для пригородных поездов 2
10:21
Типичные фотографии туристов высмеяли в Instagram 2
10:14
Глава Барнаула Дугин вновь стал лучшим в рейтинге среди всех мэров Сибири 8
10:03
Магнитная буря накроет Землю в августе 0
10:00
Где купить роскошную шубу, не потратив ни рубля 0
09:50
Предприниматель в Барнауле идет под суд за попытку дать взятку полицейскому 3
09:41
Минсельхоз требует выделить для молока отдельную полку в магазинах 6
09:30
"Чикаго" проведет День пиццы – "100 пицц за 100 рублей" 8
09:28
Составлен рейтинг стран с самым быстрым интернетом 0
09:15
Худеем правильно: прием диетолога-эндокринолога в "Медикал Эстейт" 0
09:04
Загоревшийся гараж в Славгороде тушили восемь пожарных 0
08:51
"Читай-агентом может стать каждый": стартовал конкурс для юных книголюбов 0
08:33
PIZZA-TERRA: где заказать по-настоящему вкусную пиццу в Барнауле 13
08:23
Это революция: как барнаульские проектировщики работают по BIM-технологии 4
08:17
Против лома есть приемы: как на Алтае раскрывают кражи цветного металла 2
08:06
Новогодние подарки для алтайских школьников могут подешеветь на 1,7 млн 1
07:50
Трехуровневую квартиру с сауной продают в центре Барнаула за 7,5 млн рублей 4
07:34
Не проходите мимо: барнаульский депутат о контроле в сфере благоустройства 4
07:19
Это как: зарегистрировать автомобиль можно будет без ГИБДД 0
07:03
Искалеченная судьба: почему дети идут на преступления и кто в этом виноват 0
06:48
Всё время кого-то выбираем: какие выборы пройдут в России 9 сентября 2018 года 5
06:32
Странные и жуткие фотографии XIX века 0
06:17
Нежаркую погоду без дождей обещают в Алтайском крае в последний день июля 0
06:01
Обещанного 3 года ждут: РПЦ не торопит с переездом Барнаульский планетарий 12
05:01
Бабушка в США застрелила своего мужа за подписку на порно-каналы 0
04:04
Путин подписал указ о праздновании 150-летия Бунина в 2020 году 0
03:04
Барнаульское "Динамо" сыграет 31 июля в матче за Кубок России по футболу 1
02:01
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла информацию об инсульте у президента 0
01:11
Продажи подержанных автомобилей в 2018 году выросли в России 0
23:55
МЧС завершило проверки всех ТЦ в России после пожара в "Зимней вишне" 1
23:35
Пресс-секретарь Путина проспорил крупную сумму на матче Испании и России 4
23:09
Рождаемость в России в первом полугодии 2018 года упала на 4,7% 1
22:51
Минтранс хочет исключить портфели и дамские сумки из ручной клади 1
22:28
Конституционный суд Грузии легализовал употребление марихуаны 1
22:09
Алтайское казино наказали за использование символики ФИФА 1
21:48
Уроженец Новосибирска возглавил транспортную прокуратуру на Алтае   2
21:32
Более 45 тысяч человек посетили мероприятия "Шукшинских дней на Алтае" 0
21:08
Алексей Венедиктов покинул совет директоров "Эха Москвы" 0
20:45
Жители Алтайского края пожаловались на качество региональной дороги 4
20:29
Актер из сериала "Дальнобойщики" умер, гуляя с собакой в Москве 0
20:09
Нехватку таблеток для ВИЧ-позитивных жителей Алтая осудили в Амстердаме 0
19:45
Томенко потребовал довести средства резервного фонда до жителей края 0
19:25
ОНФ сообщил о нехватке учителей в школах регионов   3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.