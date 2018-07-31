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Астрономы предупреждают о магнитной буре первого уровня G1 по пятибалльной шкале, которая накроет Землю 20 августа, передает "РИА Новости" со ссылкой на данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).
Также отмечается, что, вероятно, магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии 17 и 21 августа.
Заметные магнитные бури в этом году имели место 28 июня, 6 и 7 мая. Самая же крупная магнитная буря с начала 2018-го была зафиксирована 20 апреля.
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