Фото: cityreporter.ru
Правительство Алтайского края закупит четыре новых пассажирских вагона для пригородных поездов стоимостью 241 миллион рублей. Один, более комфортабельный, на 40 мест и три 60-местных вагона. Обновленный парк планируется запустить на Рубцовск, при необходимости вагоны можно будет использовать и на Бийск. Об этом врио губернатора Виктор Томенко сообщил во время своей рабочей поездки и встречи с коллективом железнодорожной станции "Алтайская" в городе Новоалтайске 30 июля 2018 года.
Эти вагоны могут быть использованы на всех наших фирменных поездах. Вагоны должны иметь цельнометаллический корпус, срок службы – 40 лет. Они будут полностью обеспечивать современные требования по доступности для пассажиров при высокой скорости движения (проектная скорость – до 160 километров в час). Раньше вагоны имели срок службы всего 28 лет. В новых вагонах есть зона Wi-Fi, зона громкой связи, наушники.
В настоящее время в Алтайском крае работают три фирменных скорых пригородных поезда: "Калина красная", "ВОСТОК" и "Просторы Алтая". На данный момент "Алтай-Пригород" имеет в своем распоряжении парк из 59 вагонов, но этого недостаточно для того, чтобы закрыть потребности всех жителей региона.
В ходе рабочей поездки Виктор Томенко ознакомился с новинками алтайского управления Западно-Сибирского филиала ОАО "РЖД". В 2018 году компания прогнозирует увеличение грузоперевозок по железной дороге, поэтому она намерена инвестировать в развитие инфраструктуры. В 2017 году в Алтайский край компания вложила 2,3 миллиарда рублей, а в этом году сумма вырастет до 3 миллиардов рублей. Одним из крупнейших проектов за последние годы стало создание автоматизированной сортировочной системы для "роспуска" вагонов. Здесь формируются новые железнодорожные составы для отправки в регионы Средней Азии и по России, причем по всем направлениям. Стоимость автоматизированной линии превышает 3 миллиарда рублей.
Обсуждались также вопросы реконструкции здания железнодорожного вокзала Барнаула, развитие пригородного сообщения в Новосибирск.
Комментарии
Что то непониманию причем здесь Алтайские власти и ржд или у нашей администрации много лишних денег что бы спонсором ржд выступать
>>Что то непониманию причем здесь Алтайские власти и ржд или у нашей администрации много лишних денег что бы спонсором ржд выступать
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АО «Алтай-Пригород» - акционер компании администрация Алтайского края. Сотрудничает с РЖД, которые и возят вагоны Алтай-Пригорода, но сами вагоны к РЖД никакого отношения не имеют. Внутренние перевозки федералов не интересуют