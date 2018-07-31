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Пожилая бийчанка отдала мошенникам более 2 миллионов рублей

, ИА "Амител"
Полиция возбудила по данному факту уголовное дело

Фото: ti71.ru

Пенсионерка из Бийска лишилась более 2 миллионов рублей, отдав эти деньги мошенникам, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полиции отмечают, что 69-летняя жительница наукограда услышала по радио объявление компании "Справедливость", которая якобы помогает пенсионерам вернуть недоплаченные и положенные по закону деньги.

Женщина позвонила по названному телефону. Пенсионерке ответил мужчина, который пояснил, что для оформления договора с компанией бийчанке нужно заплатить 50 тысяч рублей.

"По телефону ей были продиктованы данные, куда именно нужно перевести денежные средства. После этого начались звонки. Сначала позвонил мужчина, представился человеком, который будет курировать ее договор, и попросил перевести 380 тысяч рублей, затем якобы адвокат, потом руководитель компании. В общей сложности она 12 раз переводила деньги, суммы после первого взноса в 50 тысяч рублей колебались от 102 до 380 тысяч", — добавляют в правоохранительном ведомстве.

В итоге пенсионерка отправила все имеющиеся у нее деньги и, более того, заняла у знакомых еще миллион рублей.

В период с апреля по июнь она лишилась 2 миллионов 210 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

31.07.2018 10:56
гость

Ну это уже точно маразм! Бедная наивная дурочка!

0  0
31.07.2018 11:03
- гость -

жаль людей, у которых она заняла 1млн рублей. они точно ни за что пострадали

0  0
31.07.2018 11:07
- гость -

в 69 лет еще в уме должна быть

0  0
31.07.2018 11:07
- гость -

69-летняя жительница, имея на руках 2 млн. руб (!) решила получить недоплаченные и положенные по закону деньги!!!!!
Это просто жадность и маразм!

0  0
31.07.2018 11:10
- гость -


31.07.2018 11:07
- гость -


лям заняла!

а вообще че у нас народ про маленькие пенсии ноет? вон у бабки лям на кармане был. не у каждого работающего столько есть.

0  0
31.07.2018 11:12
- гость -

теперь у пенсионеров будет еще больше денег, на 1 тыс рублей
это будет эдакая ходячая реклама. щастливчики, которые смогли до пенсии дожить

0  0
31.07.2018 11:20
- гость -


31.07.2018 11:03
- гость -
Как можно бабке в маразме одолжить миллион, и не поинтересоваться даже для чего? Или поинтересовались и всё равно дали, ну тогда и эти пострадали за дело)

0  0
31.07.2018 11:21
гость

Бедная

0  0
31.07.2018 11:29
- гость -

Я на пенсии. Пенсия 12100р. Ни разу за границей, ни разу в доме отдыха или санатории. не то чтобы скопить что-то. Пару раз в год к детям за 500км и подарочки им и внукам.Свой дом, огород, куры - чутошное подспорье. Подрабатываем, где возможно, но работать всё труднее, сердце барахлит и силы не те. Наверное, эта пенсионерка имела какое-то жильё, которое продала, вот и деньги.

0  0
31.07.2018 11:33
Грантштейн

Нет предела человеческой глупости и жадности.
Перед нами пример, когда в человеке это воплотилось одновременно.
Нехорошо, наверное, так говорить, но - поделом. Жаль только людей, занявших ей лям. Но они тоже должны были поинтересоваться - а куда ей столько денег.

0  0
31.07.2018 11:39
- гость -

Наверное, эта пенсионерка имела какое-то жильё, которое продала, вот и деньги.
просто человек на правильной работе работал и имел большую пенсию

0  0
31.07.2018 11:49
- гость -

просто человек на правильной работе работал и имел большую пенсию

дура-дурой и работала на правильной работе?

0  0
31.07.2018 12:01
- гость -


31.07.2018 11:49
- гость -
А ты думаешь там гении сплошняком? Сильно ошибаешься)

0  0
31.07.2018 12:03
- гость -

Не, на правильной работе она бы не сглупила. Иначе купила бы комнатку и сдавала бы. Эта балда неграмотная, телевизор не смотрит, газет не читает-свет экономит, вот и не знает про мошенников.

0  0
31.07.2018 12:04
- гость -

Жесть какая то. Каким нужно быть дураком, чтобы занять старушке миллион?

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