Фото: "Бийский рабочий"
Житель Бийска задушил котенка на глазах детей у подъезда одного из домов на улице Короленко. Об этом сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на очевидцев инцидента.
По их словам, мужчина вышел на улицу с коробкой котят. Потом он сжал одного из них в руке и со всей силы скрутил котенку голову, а затем бросил убитое раздавленное животное на землю.
Местные жители постарались остановить живодера, но он не реагировал на их просьбы оставить котят в покое. Тогда на место была вызвана полиция. Очевидцы сообщают, что к собравшимся людям, бурно обсуждавшим произошедшее, присоединился дворник, который рассказал, что в последнее время находил в этом районе Бийска много мертвых котят.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае вспыхнул скандал после того, как в одной из социальных сетей появился видеоролик, на котором запечатлено, как несовершеннолетняя девочка убивает котенка.
При этом устроившая расправу подросток улыбалась и смеялась. Позже появились данные о том, что девочка проживает в Алтайском крае.
Полицейские составили на родителей школьниц протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а девочек поставили на профилактический учет. В суд направлен материал о необходимости помещения детей в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
Комментарии
за издевательство над животными! И держать живодеров в психушке.
Авария - где-то в Бийске, пожар - где-то в Бийске, а как бездомного котёнка задушили так даже улицу и чуть ли не номер дома указали!!! Да это всю жизнь было, просто раньше видеофиксации ни у кого не было!!!
Сколько больных людей на свободе разгуливает...
Его подлечить бы.
И желательно током.
Так в квартирах сколько топят котят. Куда их всех девать? Зачем на людях убивать, нравится, чтобы смотрели? Ненормальный.
31.07.2018 11:59
- гость -
Не плодить не пробовали? Откуда в квартирах котята? Если кошка не на свободном выгуле? Или стерилизовать животину. Ах да, денег нет. Универсальная отмазка. Ну нет денег - не заводи кошку. Ее же и кормить надо. На это деньги есть?