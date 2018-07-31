Фото: dtpochevidets.ru
Столкновение автомобиля и трамвая произошло в Барнауле во вторник, 31 июля, в районе пересечения улиц Малахова и Юрина, сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".
"На кольце Юрина и Малахова произошло ДТП между трамваем и автомобилем Honda CR-V. Водитель японской иномарки бросил автомобиль и убежал. Движение трамваев стоит в обе стороны по Малахова", — отмечает автор заметки.
Портал Amic.ru обратился в городскую ГИБДД за подтверждением этой информации. Данные о ДТП уточняются.
Комментарии
бросил автомобиль и убежал
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