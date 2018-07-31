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Информация о налогоплательщиках, ранее попадавшая под налоговую тайну, с 1 августа будет публиковаться на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). О таких изменениях сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Раскрывать большее количество информации о налогоплательщиках ФНС собирается через специальный сервис на своем сайте "Прозрачный бизнес". Там граждане смогут проверить, не являются ли предприниматели фирмами-однодневками и не пользуются ли схемами для неуплаты налогов.
Раскроется налоговая информация о хозяйственных товариществах и обществах. При этом под исключение попадают стратегические предприятия и организации, входящие в оборонно-промышленный комплекс, а также крупнейшие налогоплательщики.
В число данных, которые будут раскрыты, попадет информация об уплаченных налогах, расходах, доходах, а также о задолженностях и штрафах.
Комментарии
Ну, тогда и про олигархов давайте, и про чиновников с правительством, президентом, ну и про себя, любимых.
написано же - про крупнейших - тайна не раскрывается. А крупнейший он не потому что много в бюджет платит, а потому что у него оборот огромный. И чтобы вы не обалдели от от несоответствия дохода и уплаченных налогов - информация не раскрывается))