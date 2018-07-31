Фото: vk.com/barneos22
История о найденном у дороги в районе Белоярска малыше всколыхнула социальные сети — отмечается, что ребенок был обнаружен жительницей Новоалтайска ночью 30 июля, когда она возвращалась домой с работы.
Как утверждают в паблике Barnaul 22, проезжая по улице, на которой с одной стороны частный сектор, а с другой — лесной массив, женщина заметила на обочине в кустах движение.
"Сначала подумала, что собака. Потом засомневалась, сдала назад и увидела мальчика лет двух. Подошла к нему. Он замерзший, плачет, напуган. Одет был легко, по-домашнему, в пижаме. Посадила его в машину, включила печку, стала греть. Стала спрашивать: "где живешь?", "как зовут родителей?", "хочешь есть?". Он не смог толком ничего объяснить. Вызвала полицию", — приводятся в сообщении слова горожанки.
Также отмечается, что затем на место прибыли правоохранители, которые занялись поисками родителей, а позже ребенка якобы передали матери.
Впрочем, в ГУ МВД по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что данная информация не находит своего подтверждения.
Кроме того, редакция Amic.ru обратилась в краевое управление Следственного комитета, где также отметили, что подобный инцидент по сводкам не проходил.
Комментарии
А может матери не надо было передавать?