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ГИБДД в Барнауле призывает активнее использовать световозвращающие элементы на одежде, чтобы обезопасить себя, находясь на дороге или рядом проезжей частью.
"В России требование носить светоотражатели при движении в темное время суток введено с 2006 года. Исследования показали, что применение пешеходами таких изделий (а особенно детьми) во много раз снижает риск наезда на них транспортных средств. Без отражателей в свете ближних фар пешеход виден с 25 метров, а при наличии – со 150 метров", — отмечают в Госавтоинспекции.
Сотрудники ГИБДД подчеркивают, что фликер (световозвращатель) на одежде сегодня является реальным способом уберечь себя от травмы на неосвещенной дороге.
Также в полиции добавляют, что использование световозвращателей снижает травматизм на дороге в шесть с половиной раз.
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