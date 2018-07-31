Фото: fishki.net, mvlife.ru
Загородные дома советских вождей всегда были окутаны тайнами и слухами. Они серьёзно охранялись, и узнать что-либо о них было сложно. Спустя годы почти все они стали объектами туризма.
Как выглядят сейчас дачи и какими они были — смотрите в нашей фотоленте.
Комментарии
Да уж дачи Сталина прям поражают своей "роскошью" , сегодня у местных бизнесменов дачи не в пример роскошнее. Не получится такими статьями людям глаза замылить.
На Рице, кроме размеров участка и трубопровода к морю ничего не впечатлило. Скромненько.
граф Воронцов тоже советский лидер?
Давай дачи нынешнего царя глянем.....
хибары по сравнению с многочисленными резиденциями нынешних кремлинов и патриарха