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Где отдыхали вожди: шикарные дачи советских лидеров

, ИА "Амител"
Бункеры Сталина и эскалатор к морю Горбачева

Фото: fishki.net, mvlife.ru

Загородные дома советских вождей всегда были окутаны тайнами и слухами. Они серьёзно охранялись, и узнать что-либо о них было сложно. Спустя годы почти все они стали объектами туризма. 

Как выглядят сейчас дачи и какими они были — смотрите в нашей фотоленте. 

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Автор:
Екатерина Смолихина фотокорреспондент 89293224430

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Комментарии

31.07.2018 13:06
- гость -

Да уж дачи Сталина прям поражают своей "роскошью" , сегодня у местных бизнесменов дачи не в пример роскошнее. Не получится такими статьями людям глаза замылить.

0  0
31.07.2018 13:15
- гость -

На Рице, кроме размеров участка и трубопровода к морю ничего не впечатлило. Скромненько.

0  0
31.07.2018 13:16
Панночка

граф Воронцов тоже советский лидер?

0  0
31.07.2018 13:17
Леня

Давай дачи нынешнего царя глянем.....

0  0
31.07.2018 13:49
гость

хибары по сравнению с многочисленными резиденциями нынешних кремлинов и патриарха

0  0
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