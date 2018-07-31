Фото: "Бийский округ"
Более 1,2 миллиарда рублей освоено в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" за I полугодие этого года, что составляет 32,7 % от выделенных средств до конца года. При этом некоторые регионы допустили существенные нарушения, поэтому их принуждали должным образом тратить федеральные деньги. В число таких нарушителей попал и Алтайский край. Об этом сообщил изданию "Интерфакс" глава Ростуризма Олег Сафонов.
При этом, по его словам, своевременное освоение выделенных средств из бюджета в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ" показали только семь субъектов РФ: Алтайский край, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Удмуртия, а также Вологодская, Новгородская и Тверская области. По шести субъектам РФ освоение средств федерального бюджета за указанный период в целом составило 67,8%, в том числе в Хабаровском крае 21,5%, Новосибирской области 41,5%, Кабардино-Балкарской Республике 51,9%, Чувашской Республике 75%, Псковской области 79,4%, Республике Адыгея 94,3%.
Глава Ростуризма подчеркнул, что к некоторым регионам в связи с невыполнением условий пришлось применить меры бюджетного принуждения. За недостижение показателей результативности – в отношении Алтайского края, Калининградской области, Рязанской области, Вологодской области, Липецкой области на общую сумму 180,03 миллиона рублей, за невыполнение условий соглашения о предоставлении субсидии в части софинансирования за счет средств бюджета субъекта РФ – в отношении Кабардино-Балкарской республики, Ивановской области, Алтайского края, Чувашской республики на общую сумму 466,11 миллиона рублей.
Сафонов отметил, что при реализации ФЦП важным является своевременность строительства и ввод в эксплуатацию объектов обеспечивающей инфраструктуры. Программой предусмотрено строительство 213 таких объектов, 157 из которых в настоящее время введены в эксплуатацию. При этом построенные в предыдущие годы реализации программы 11 объектов до сих пор не действуют. Такие случаи уже обнаружились в Ивановской области, Республике Бурятия, Республике Тыва, Чувашской Республике, Ярославской области, Республике Дагестан.
По итогам заседания Ростуризму рекомендовали включить в перечень мероприятий новой ФЦП на 2019-2025 гг. 20 туристских кластеров в 19 субъектах РФ.
Между тем ранее СМИ сообщали, что сразу несколько объектов в турзоне "Бирюзовая Катунь" формально уже построены, но до сих пор официально не работают из-за нарушений проектов и отсутствия необходимого числа потребителей. Еще в декабре прошлого года власти Алтайского края заявляли о завершении строительства всех объектов инфраструктуры турзоны "Бирюзовая Катунь". В частности, водозабор, построенный за 170 миллионов рублей. Он был сдан в эксплуатацию около восьми месяцев назад, но так и не заработал.
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