Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Режим чрезвычайной ситуации, который был введен в Центральном районе Барнаула после разрушительного урагана, снят, сообщили 31 июля в пресс-центре городской администрации.
Напомним, что в условиях ЧС Центральный район жил с 24 июня, а сама буря обрушилась на краевую столицу под вечер 23 июня.
"Большая часть удара стихии пришлась на поселок Цветы Алтая и микрорайон Затон. В поселках пришлось заново прокладывать линии электропередачи, которые разрушил штормовой ветер. В Центральном районе убрано более тысячи упавших и аварийных деревьев. Устранены повреждения на 38 кровлях, пострадавших в результате ураганного ветра, из них 27 — в Затоне", — отмечают в мэрии.
Напомним, что в Барнауле после разгула стихии на год закрыли дендрарий, где было повалено множество деревьев.
Не обошлось и без трагедии — в самом центре города рухнул строительный кран. В результате этого ЧП погиб крановщик.
Комментарии
"Режим чрезвычайной ситуации был введен на территории Центрального района краевой столицы с 24 июля" - может с 24 июня?