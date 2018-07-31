Фото: правительство Алтайского края
"Росводоканал Барнаул" на протоке Правая Лапа выпустил в реку Обь 41 тысячу мальков сазана, говорится в сообщении пресс-службы компании.
Искусственное зарыбление должно помочь свести к минимуму воздействие, которое оказывает на Обь и её гидрофауну деятельность предприятия – забор воды. Выпуск молоди рыбы в Обь проводят ежегодно.
"Деятельность водоканала неразрывно связана с окружающей средой, поэтому мы постоянно совершенствуем свою природоохранную работу. Помимо искусственного воспроизводства биологических ресурсов Оби, в рамках программы производственного экологического контроля регулярно осуществляем контроль качества очищенной воды, выпускаемой в реку, проводим модернизацию оборудования для более тщательной очистки стоков", — рассказал генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Масловский.
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