Фото: vop.ru
Мужчина погиб в результате лобового столкновения на трассе Фирсово — Бобровка утром во вторник, 31 июля.
Как сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД, авария произошла около 10:25 на 10-м километре автодороги Фирсово — Бобровка.
По предварительным данным, мужчина 1972 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21093 и двигаясь со стороны Бобровки в сторону Барнаула, выехал на встречную полосу.
В результате произошло столкновение с автомобилем Toyota Sprinter под управлением водителя 1964 года рождения.
От полученных травм водитель ВАЗа скончался на месте ДТП до приезда медиков. Водитель Toyota и его пассажир были госпитализированы.
По факту аварии проводится проверка.
Комментарии
Дорога слишком узкая
и скоростная