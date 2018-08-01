"Это очень значимая профессия": барнаульский каменщик о своем ремесле

В канун предстоящего Дня строителя корреспондент портала Amic.ru пообщался с представителем профессии, без которой трудно представить возведение любого объекта — будь то жилой дом или здание торгового центра. Речь идет о каменщике. Данное ремесло — одно из древнейших, так как каменные строения существуют с первобытных времен. Секреты профессионального мастерства каменщиков часто передавались из поколения в поколение.

В настоящее время основной вид деятельности каменщика включает в себя кладку из кирпича, бетонных блоков, шлакоблоков, пеноблоков, которая, в отличие от прочих строительных операций, производится вручную. При кладке стен каменщик должен выдерживать необходимую толщину и ровность шва, проверять соответствие горизонтальности и вертикальности рядов проектным требованиям, уметь возводить углы и изгибы стены из целых кирпичей, половинок и четвертинок.

Итак, наш собеседник — Дмитрий Кононов, работающий в проектно-строительной компании "Архидес". В текущем году он уже успел отличиться на конкурсе профмастерства. О тонкостях своей профессии каменщик подробно рассказал Amic.ru.

- Дмитрий Петрович, расскажите, как началась ваша профессиональная деятельность, почему вы выбрали именно эту специальность?

- После окончания школы в 1998 году я отучился на каменщика в профучилище № 41 в Заринске, чтобы не терять лишний год. Училище (сейчас оно переименовано в колледж) окончил с отличием, получил высший разряд и сразу же в 1999 году начал работать по специальности. Сначала жил в Заринске, работал в организации "СМУ 9", занимался строительством пятой коксовой батареи. Там я проработал недолго, затем решил покорять Москву. В этом городе пробыл примерно год. Трудился в фирме "Трансмонолит", которая занималась монолитом и всем, что связано с бетоном.

Из столицы вернулся в Алтайский край, перебравшись в Барнаул в начале 2000-х годов. Сейчас работаю в проектно-строительной компании "Архидес", которая с этого года в качестве подрядчика сотрудничает с застройщиком — строительной организацией "АдалинСтрой". В настоящее время мы поднимаем высотку в жилом комплексе "Марс" по улице Попова, 142.

- С вашей точки зрения, какие трудности встречаются в профессии каменщика? Вы достаточно давно этим занимаетесь, уже около двадцати лет. Что можно пожелать тем людям, которые выбрали эту специальность?

- Самое главное – это терпение и постоянное повышение своего профессионального уровня, мастерства. Эта работа часто тяжелая, поэтому не надо терять присутствия духа. В роду у меня никогда не было каменщиков, но я не жалею о том, как сложилась моя жизнь. Я доволен своей профессией, она непростая, но очень значимая. Без каменщика, без строительного рабочего невозможно возвести или просто отремонтировать каменную или кирпичную конструкцию. Быть специалистом по кладке кирпича или камня — это довольно почетно.

- В вашей организации "Архидес" много каменщиков?

- Да, много. У нас целая бригада. Мы участвуем не только в строительстве высотки в "Марсе", но и большом количестве других объектов. В Барнауле идет обширная жилая застройка, компании находят все новые места под нее, и в связи с этим профессия каменщика является весьма востребованной.

- Проектно-строительная компания "Архидес" является многопрофильной или здесь работают только каменщики?

- Да, конечно, тут трудятся не только каменщики, но также и монтажники, бетонщики, электрики. Есть также дизайнеры, архитекторы и др.

- Были ли за эти годы какие-то случаи, связанные с травматизмом на производстве?

- Лично у меня не было. Но подобное может случиться не только у каменщика, но и у стропальщика, крановщика, всех, кто связан со строительством. Конечно, нужно быть осторожным и внимательным.

Больше происходит каких-то забавных ситуаций, они бывают каждый день. Очень ярких не было, просто разные случаи: не то сделал, не то зацепил, не так услышал. Такие, в общем-то, бытовые моменты, но к которым в определенной ситуации относишься с известной долей юмора.

- Сейчас вы работаете в проектно-строительной организации "Архидес", Вы всегда работали в этой компании или еще где-то?

- Конечно, нет. Я трудился в строительной организации моторного завода. Долгое время работал самостоятельно по заказам от частных лиц. Теперь молодые годы, когда можно было рисковать, прошли. В "Архидесе" есть официальное трудоустройство, стабильность в работе и заработке. Зарплата нормальная, а при условии выполнения заказа в срок выплачивают еще и дополнительные премиальные. Все зависит от тебя самого: чем больше работы ты выполняешь, тем больше получаешь денег.

- Вы недавно участвовали в конкурсе профессионального мастерства среди строителей СФО. Расскажите о нем подробнее. Как часто он проводится, как туда отбирают участников?

- Этот конкурс уже давно стал традиционным, он проводится ежегодно в разных сибирских городах. Нас пригласили выступить за компанию "АдалинСтрой". Я участвовал впервые в этом году, наш этап проходил в Новосибирске. Конкурс проводился среди лучших строителей по всей Сибири. В первый день на время – за два с половиной часа – нужно было выполнить определенный объем работы по перевязке швов под облицовку. Это было задание именно для каменщиков, по другим профессиям также необходимо было выполнить ряд упражнений.

На второй день у нас была теория, мы, как на экзамене, вытягивали билеты и отвечали по ним. В конце все баллы суммировались. В итоге первое место заняли строители из Барнаула, второе – из Томска. Всего же участвовало 10 команд. Были также ребята из Улан-Удэ, Томска, Омска, больше всего приехало из Барнаула. За участие в конкурсе нам вручили благодарность и сертификат.

Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность нашим организаторам за доставку на конкурс и проживание. Все прошло хорошо, на высоком уровне.

- Сейчас вы трудитесь над строительством дома в ЖК "Марс". Сколько примерно времени уходит на строительство подобных объектов?

- Меньше года. Дом будет шестнадцатиэтажным. По плану в месяц мы должны строить примерно два этажа, может, чуть больше. Строительство движется в хорошем темпе, план мы выполняем. На объект мы заступили до Нового года, но снег уже лежал. Сейчас мы заканчиваем пятнадцатый этаж. После окончания строительства данного дома мы перейдем на следующий объект — вторую очередь в ЖК "Марс". Для нового здания уже забиваются сваи. Простоя у нас в работе не бывает.