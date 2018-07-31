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Информацию о том, что ночью 30 июля в Белоярске у дороги был обнаружен ребенок, подтвердили в полиции после уточнения данной информации.
Как рассказали порталу Amic.ru в ГУ МВД по региону, малыш вышел из дома около пяти часов утра и был обнаружен проезжавшей мимо женщиной — жительницей Новоалтайска.
Горожанка посадила ребенка в машину, отогрела его и вызвала правоохранителей. Затем мальчика доставили в отдел полиции. Вскоре были установлены родные ребенка.
По предварительной информации, семья, где проживает малыш, благополучная. В ней воспитываются еще двое детей.
В данный момент полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.
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