Фото: "ТНТ"
Мэрия Москвы выделит новый участок для популярного шоу телеканала ТНТ "Дом-2", который находится рядом с попавшим под снос павильоном в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
Собственнику объектов и земельного участка компенсируют потерю части земельного участка в полной мере, будет предоставлена земля с другой стороны оставшегося участка. Жидкин также отметил, что данное решение согласовано с собственниками объекта.
Ранее сообщалось, что власти Москвы решили снести съемочную площадку популярного телешоу, где одинокие сердца ищут свою любовь. Съемочная площадка "Дома-2" под названием "Поляна" находится около поселка "Летова Роща" в ТиНАО. Здесь планируется строительство дороги из Саларьево в Марьино. Земля и нежилые строения принадлежат компании "ЕТК-Инвест".
Ранее компания "ЕТК-Инвест" купила 2,9 га земли в Новой Москве для съемок данного телешоу.
Комментарии
Т.е. закрывать это шоу секс-бездельников не собираются?
т.е. это мракобесие никогда не закроют....