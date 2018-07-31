Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Алтайскому краю
Грибник обнаружил в лесу в пригороде Барнаула тайник с оружием и боеприпасами.
Как сообщили в региональном управлении Росгвардии, мужчина, собирая грибы в районе поселка Новосиликатный, наткнулся на подозрительный предмет, похожий на пистолет, и сразу сообщил об этом в полицию.
На место прибыла следственно-оперативная группа и инженерно-саперная группа ОМОН.
"В указанном грибником месте саперы обнаружили 4 пистолета: 2 пистолета Макарова, газовый пистолет 6П42 и самозарядный малокалиберный пистолет МЦМ. Также в тайнике находилось почти 700 патронов калибра 7,62 мм, 100 патронов калибра 9 мм и 2 патрона иностранного производства калибра 5,5 мм", — уточняют в ведомстве.
Все найденное оружие и боеприпасы были изъяты, проводится проверка.
Комментарии
ветераны новороссии заховали
Кто-то партизанить готовился)))
Ну вот, сорвалась революция