Избирательная комиссия Алтайского края примет решение о регистрации кандидатов на выборы губернатора к концу недели. Об этом сообщила председатель краевого избиркома Ирина Акимова на пресс-конференции с журналистами во вторник, 31 июля.
"На этой неделе мы рассмотрим вопрос о регистрации или об отказе в регистрации всех шести выдвинутых кандидатов", — сказала глава избиркома.
Напомним, из шести только четверо собрали подписи муниципальных депутатов и избранных сельских глав в свою поддержку. Для регистрации каждому из кандидатов требовалось 534 подписи. Сейчас комиссия занимается проверкой предоставленных данных. Эта работа будет завершена к концу недели. Также в ближайшие пару дней будет принято решение об отказе в регистрации двух кандидатов, которые "муниципальный фильтр" не прошли.
"Сейчас рабочая группа проверяет документы. В случае возникновения сомнения по той или иной подписи мы опрашиваем подписавшееся лицо. Проверка идет в штатном режиме. Максимум на эту работу у нас 10 дней с момента предоставления кандидатом документов на регистрацию",— пояснила секретарь избирательной комиссии Анна Пономаренко.
Кстати, на сайте краевого избиркома можно посмотреть имена депутатов и глав, которые поддержали каждого из кандидатов.
Первым в пятницу, 27 июля, пакет документов для регистрации представил врио главы региона Виктор Томенко (выдвинут партией "Единая Россия"). Он принес подписные листы с максимальным количеством подписей — 560. Из них 141 от депутатов районного и городского уровня (это тоже обязательно по закону).
В этот же день документы принесли еще два кандидата, оба депутаты краевого парламента: Владимир Семенов (ЛДПР) и Людмила Суслова ("Справедливая Россия"). Оба также предоставили максимальное количество подписей — 560. У Семенова в том числе 139 подписей именно от районных и городских депутатов из 60 районов и городов. У Сусловой 141 депутат из 60 районов и городов.
В субботу, 28 июля, и это был последний день сдачи документов, пришел выдвинутый от "Партии Роста" Андрей Крылов. Эта партия вообще не имеет в регионе своих муниципальных кандидатов, но все же ему удалось собрать в свою поддержку 560 подписей, в том числе 141 от депутатов из 58 районов и городов.
Отметим, что депутаты и главы имеют право давать свою подпись только одному кандидату, но любому, не важно, какая партия его выдвинула.
Остальные два кандидата — Виктор Рау ("Яблоко") и Сергей Сущевский ("Партия малого бизнеса России") — в установленный срок документы не предоставили. Им в регистрации было отказано. Если у Рау основанием будет непрохождение муниципального фильтра, то у Сущевского кроме этого еще и неоткрытие избирательного счета.
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