Раньше родители прятали детей от "плохого влияния" улицы за кружками и секциями. Сегодня от дурного влияния не скрыться и дома — оно проникает через интернет. И самое страшное – это вовлечение детей в незаконный оборот наркотиков. Проблема актуальна для всех регионов России. Алтайский край не исключение. Только за первое полугодие 2018 года к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков привлечено 34 несовершеннолетних. Начальник отделения управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю Елена Жалыбина рассказала ИА "Амител" о том, какая работа проводится в регионе по предупреждению вовлечения детей в преступления этой сферы.

Елена Жалыбина: В первую очередь это, конечно, профилактика и предупреждение вовлечения несовершеннолетних и молодежи в незаконный оборот наркотиков. И эту работу мы ведем в двух направлениях. В рамках первого принимаем меры по снижению спроса на наркотики путем проведения системных мероприятий по первичной профилактике.

В рамках второго работаем над сокращением предложения наркотиков. Для этого проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по выявлению лиц, занимающихся приготовлением или покушением на наркопреступления.

Корреспондент: Не секрет, что сегодня наркодилеры вовлекают детей через интернет...

Е.Ж.: Такая проблема действительно имеется. И мы в этой сфере тоже работаем. В частности, в целях недопущения разрастания сетей бесконтактного сбыта синтетических наркотиков и противодействия организованной наркопреступности мы постоянно проводим мониторинг интернет-ресурсов, чтобы выявить, установить и привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к организации интернет-магазинов, действующих в крае и за его пределами.

Корр.: Вы сказали о первичной профилактике, в чем именно она заключается?

Е.Ж.: Мы используем трёхступенчатый подход по схеме "родители – педагоги – учащиеся". То есть в одной общеобразовательной организации проводится два и более мероприятий, ориентированных на разные целевые группы — на взрослых и детей. Как правило, это лекции, беседы, видеолектории, круглые столы. Участие в этой работе принимают сотрудники наркоконтроля, подразделения по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, представители заинтересованных органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления. Сотрудниками ГУ МВД России по Алтайскому краю в разных населенных пунктах было проведено более 600 антинаркотических мероприятий, охвативших более 15000 человек.

Корр.: И о чем вы рассказываете во время таких лекций и круглых столов?

Е.Ж.: О том, как ребенок может оказаться в сетях наркодилера. О том, что это совсем не приключение, а преступление, за которое предусмотрена серьезная уголовная ответственность, причём за все действия, связанные со сбытом наркотиков независимо от их размера. Огромное влияние на рост наркозависимости оказывает тот фактор, что наркотическая субкультура активно вступает в диалог с детьми, подростками и молодежью, пропагандируя бессмысленное времяпрепровождение и толерантное отношение к потребителям наркотиков. Подчеркиваю: на территории Российской Федерации свободный оборот наркотических средств запрещен.

За рядовой сбыт наркотиков лица привлекаются к уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до восьми лет, а если преступление совершено в составе группы лиц, то до двадцати лет лишения свободы.

К сожалению, не только подростки, но и их родители осознают всю серьезность совершенного, когда уже поздно что-то исправить. И конечно, учитывая бесконтактный способ распространения психоактивных веществ, мы указываем родителям и педагогам на признаки вовлечения детей и подростков в незаконный оборот наркотиков.

Корр.: Поподробнее расскажите об этих признаках. Что должно насторожить родителя или педагога?

Е.Ж.: Родителям следует проверять, как часто пополняет счет телефона ребёнок, появился ли у него второй телефон или банковская карта. Обратите внимание на вещи своего сына — должно насторожить появление дорогих вещей, которые не соответствуют материальному доходу семьи: дорогой телефон, айпад, ноутбук. Посмотрите, на какие сайты заходит ваш ребенок, с кем общается в мессенджерах. Должны насторожить поступающие на телефон SMS-сообщения, содержащие фотографии, номера счетов, телефонов, адреса с описанием мест "закладок". Обратите внимание на поведение ребенка. Повод для тревоги, если он стал скрытен и проводит много времени вне дома, отказывается рассказывать, где находится и чем занимается, куда поехал.

Корр.: Преступники придумывают все новые формы для завлечения детей. А какие новые формы профилактики используются сегодня?

Е.Ж.: В текущем году в Павловском районе мы апробировали новый метод одновременной работы с родителями и педагогами через семинар-практикум по повышению их компетентности. Сейчас он рекомендован к проведению в рамках выездных "Единых дней профилактики" в муниципальных образованиях Алтайского края.

Также в целях внедрения новых форм работы УНК совместно с Центром психологического и социального здоровья молодежи при Алтайском педуниверситете разработан и апробирован интерактивный метод профилактического воздействия в формате "Форум-театра". То есть разыгрывается спектакль, который отражает реальную социальную проблему, при которой друг или знакомый стал наркоманом. Это интерактивная форма театра, основанная на активном участии актёров и зрителей. Причем зрители сами становятся актёрами и показывают своё отношение к проблеме.

В прошлом году управлением совместно с администрацией Барнаула создан профилактический антинаркотический видеофильм "Сделай правильный выбор". Опыт был положительный, и в этом году будет снят новый видеофильм об ответственности за незаконный оборот наркотиков. Сейчас уже готов сценарий к видеофильму. Кроме того, созданы и размещены тематические аудиоролики и антинаркотический видеоряд в торгово-развлекательных центрах города, также подготовлены памятки "О НАСВАЕ, или "Как на тебе зарабатывают", "Об ответственности за действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков".

Корр.: Считается, что в особой зоне риска находятся дети из неблагополучных семей. Какая работа ведется, чтобы их удержать от преступлений?

Е.Ж.: Также проводим профилактические мероприятия разного формата. В Международный день борьбы с наркоманией, 26 июня, провели городской турнир по пейнтболу среди подростков, находящихся в социально опасном положении. В турнире приняли участие более 50 человек. В этот же день прошел турнир по мини-футболу среди некоммерческих организаций, оказывающих услуги по социальной реабилитации наркопотребителей и студентов. 28 июня состоялся турнир по скалолазанию среди подростков, находящихся в социально опасном положении. Кроме того, сотрудники УНК выезжают в детские загородные лагеря, где проводят беседы и антинаркотические мероприятия. То есть работа по предупреждению вовлечения несовершеннолетних и молодежи в незаконный оборот наркотиков активизирована.

Но не надо думать, что поддаться соблазну "заработать", распространяя наркотики, могут только подростки из неблагополучных семей. В нашей практике очень много случаев, когда этим занимаются дети разных социальных категорий, в том числе которые учатся на "4" и "5". Из-за глупости и непонимания ломаются судьбы и жизни. Поговорите об этой проблеме со своими детьми, объясните, насколько это опасно, что каждый раз, совершая тот или иной поступок, делая выбор или очередной жизненный шаг, необходимо помнить: вернуться в прошлое нельзя, машины времени не существует!

Корр.: Можете привести статистику — сократилось ли в крае число молодых людей, пробующих наркотики, стало ли меньше подростков, привлеченных к распространению наркотиков?

Е.Ж.: За первое полугодие 2018 года к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков привлечено 34 несовершеннолетних, из них 8 подростков оказались сбытчиками. За первое полугодие 2017 года привлечено к ответственности 32 несовершеннолетних, из них 13 сбытчиков.

В 2017 году показатель зарегистрированных больных наркоманией по краю составил 224 на 100 тыс. населения, это на 9% меньше к уровню 2016 г. Общее число зарегистрированных больных наркоманией в 2017 г. составило 5328 человек. В 2016-м таковых было 5915 человек.

Показатель зарегистрированных подростков, употребляющих наркотические вещества, снизился на 25% в 2017 году к уровню 2016 года. В 2016-2017 гг. в крае с впервые установленным диагнозом "наркомания" подростки не зарегистрированы.

Корр.: Куда можно обратиться в Барнауле и в Алтайском крае, если почувствовали, что с ребенком происходит неладное?

Е.Ж.: Телефон доверия ГУ МВД России по Алтайскому краю: 128 (звонок бесплатный) или 8 (385-2) 630-315 (звонок по краю бесплатный).

Алтайский краевой наркологический диспансер, г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 23. Телефон 8 (385-2) 633-932, 684-546 (круглосуточно), 313-737 (круглосуточно)