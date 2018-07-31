Каратэ – одна из наиболее древних японских систем самообороны методом рукопашного боя. На сегодняшний день это боевое искусство приобрело большую известность благодаря показательным выступлениям. Занимаются каратэ как взрослые, так и дети. Причем в детях такие занятия с раннего возраста воспитывают силу духа, учат быть целеустремлёнными, выносливыми и уметь концентрироваться на поставленных задачах.
Кроме того, выполнение приемов каратэ способствует развитию гибкости и подвижности суставов, положительно влияет на общее физическое развитие ребенка. Регулярные тренировки приносят не только пользу здоровью, но и помогают в формировании характера.
Действительно, детское каратэ, по мнению специалистов, включает в себя не только изучение техники, физическое укрепление организма ребенка, но и систему психологической подготовки, призванную направить в нужное русло энергию маленького бойца.
Выбирая спортивную секцию для ребенка, не стоит забывать и о правильном выборе тренера. От его квалификации и профессионального подхода зависит, умеет ли он находить общий язык с детьми, способен ли он донести мысль до всех учеников и передать им необходимые навыки. Наличие тренерского опыта, уверенность в словах и действиях, а также умение поддерживать дисциплину в группе – то, чем должен обладать хороший наставник.
Где в Барнауле найти хорошую секцию каратэ для ребенка? Сейчас в спортивном комплексе "Победа" открыт набор для детей в секцию "Каратэ-до". Тренировки проводит призер всероссийских и международных соревнований, обладатель черного пояса (1 дан) с высшим педагогическим образованием. Объявлен набор в группу для детей 2013-2014 годов рождения, а также в группу для детей старше 6 лет.
Основные преимущества от занятий в секции "Каратэ-до":
- освоение базовой техники;
- приобретение навыков самообороны;
- дисциплинирование ребенка;
- совершенствование физических качеств;
- участие в соревнованиях по направлению WKF (включены в программу олимпийских видов спорта);
- спортивные лагеря в Горном Алтае, сборы.
"Каратэ-до":
г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 146г (СК "Победа")
тел.: 8-903-991-09-07
ул. Сергея Ускова, 40 ("Балтийская крепость")
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