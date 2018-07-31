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Движение на автодороге "Бийск-Турочак-Артыбаш" будет ограничено в течение 10 дней, начиная с 1 августа, сообщает Госавтоинспекция по Республике Алтай.
"В связи с проведением ремонтных работ с 1 по 10 августа 2018 года в период времени с 09:00 до 18:00 часов будет временно перекрыто дорожное движение на автодороге "Бийск – Турочак – Артыбаш", — информирует ГИБДД.
Уточняется, что временную остановку водителям придется сделать на подъезде к селам Кебезень и Артыбаш. Для того, чтобы не доставлять лишние неудобства автомобилистам, дорожные службы будут перекрывать движение с повторяющимся интервалом: 30 минут проезд закрыт, 1 час движение открыто.
Жителей и гостей Горного Алтая просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
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