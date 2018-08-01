До конца летних каникул остался всего месяц, но это не повод скучать: тех, кто хочет надолго запомнить этот август, провести его интересно и с пользой, приглашает музей занимательных наук "Как-так?". Для детей и их родителей – захватывающие шоу-программы и приятные акции.
В среду, 1 августа, проводится акция "Вход в музей за 100 рублей": с 15 до 20 часов стоимость входного билета для всех составит всего 100 рублей. Посетители интерактивного музея смогут не только увидеть интересные экспонаты, объясняющие законы физики, механики, оптические явления, но и самостоятельно привести их в действие. Остаться равнодушным просто невозможно: яркие эмоции и незабываемые впечатления гарантированы всем гостям.
В субботу, 4 августа, в 16:00 состоится шоу сумасшедшего профессора Николя "Школьная наука", где зрелищные эксперименты соседствуют с опытами, которые откроют ребятам удивительный мир знаний. Опыты с сухим льдом, интересные эксперименты со звуком и полимерами — никогда еще школьная наука не была такой интересной.
В воскресенье, 5 августа, в 17:00 пройдёт электрическое "Шоу Тесла". "Издавна люди хотели повелевать молниями, но без вреда для здоровья. Сегодня, благодаря изобретениям великого ученого Николы Теслы, у человечества появилась такая возможность. Барнаульцы и гости города могут убедиться в этом сами, посетив одноименное шоу", — комментируют в музее. Здесь будут показаны плазменные шары, разряды молний и светящиеся приборы, загорающиеся без электричества.
В воскресенье, 12 августа, в 16:00 музей "Как-так?" приглашает посмотреть любопытные опыты с сухим льдом и полимерами, а также увидеть радугу при помощи специальных очков. Посещение музея в этот день – повод убедиться, что шоу профессора Николя "Всё включено" — это праздничная научная программа, где собраны самые интересные эксперименты.
На шоу и программы обязательна предварительная запись, билет приобретается отдельно. Дополнительную информацию о программах и стоимости билетов можно уточнить у администратора музея по телефону.
Музей занимательных наук "Как-так?"
Барнаул, проспект Ленина, 147в
Тел.: (3852) 571-132
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Комментарии
Слово "последние" неуместно. Ещё 31 день радости!!!