Среда, 1 Август, 10:15

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

А как вы отдыхали или планируете отдохнуть этим летом?

Спецпроекты

Форум

$ 62,35
€ 73,07
475868
18°
Обь
345см -20

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы губернатора Алтайского края - 2018Шукшинские дни на Алтае-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Как нескучно и познавательно провести последние дни летних каникул

, ИА "Амител"
Музей "Как-так?" приглашает детей и взрослых на научные шоу в августе

До конца летних каникул остался всего месяц, но это не повод скучать: тех, кто хочет надолго запомнить этот август, провести его интересно и с пользой, приглашает музей занимательных наук "Как-так?". Для детей и их родителей – захватывающие шоу-программы и приятные акции.

В среду, 1 августа, проводится акция "Вход в музей за 100 рублей": с 15 до 20 часов стоимость входного билета для всех составит всего 100 рублей.  Посетители интерактивного музея смогут не только увидеть интересные экспонаты, объясняющие законы физики, механики, оптические явления, но и самостоятельно привести их в действие. Остаться равнодушным просто невозможно: яркие эмоции и незабываемые впечатления гарантированы всем гостям.

В субботу, 4 августа, в 16:00 состоится шоу сумасшедшего профессора Николя "Школьная наука", где зрелищные эксперименты соседствуют с опытами, которые откроют ребятам удивительный мир знаний. Опыты с сухим льдом, интересные эксперименты со звуком и полимерами — никогда еще школьная наука не была такой интересной.

В воскресенье, 5 августа, в 17:00 пройдёт электрическое "Шоу Тесла". "Издавна люди хотели повелевать молниями, но без вреда для здоровья. Сегодня, благодаря изобретениям великого ученого Николы Теслы, у человечества появилась такая возможность. Барнаульцы и гости города могут убедиться в этом сами, посетив одноименное шоу", — комментируют в музее. Здесь будут показаны плазменные шары, разряды молний и светящиеся приборы, загорающиеся без электричества.

В воскресенье, 12 августа, в 16:00 музей "Как-так?" приглашает посмотреть любопытные опыты с сухим льдом и полимерами, а также увидеть радугу при помощи специальных очков. Посещение музея в этот день – повод убедиться, что шоу профессора Николя "Всё включено" — это праздничная научная программа, где собраны самые интересные эксперименты.

На шоу и программы обязательна предварительная запись, билет приобретается отдельно. Дополнительную информацию о программах и стоимости билетов можно уточнить у администратора музея по телефону.


Музей занимательных наук "Как-так?"
Барнаул, проспект Ленина, 147в
Тел.: (3852) 571-132
Группа "ВКонтакте"
Сайт

6+

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

1.08.2018 10:11
- гость -

Слово "последние" неуместно. Ещё 31 день радости!!!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
10:12
Барнаульское "Динамо" в Кубке повторило подвиг сборной в матче с Испанией 0
10:03
Дорога за 1,2 трлн рублей появится в России: 10 млрд за километр трассы 0
09:47
Молодой человек спрыгнул с нового моста в Обь в Барнауле 2
09:38
Сладкая зима: готовим варенье из яблок несколькими необычными способами 0
09:21
Женщина насмерть сбила пенсионерку и травмировала ребенка в Барнауле 0
09:14
Самозанятых хотят вывести из сферы действия трудового законодательства 2
09:02
Появились подробности гибели российских журналистов в Африке 4
08:53
Арестованы офицеры ФСБ, раскрывшие коррупцию во ФСИН 5
08:41
Лавров заявил о беспокойстве России из-за ситуации в Армении 3
08:30
Как нескучно и познавательно провести последние дни летних каникул 1
08:28
Авиакатастрофа без погибших: пассажирский самолет разбился в Мексике 0
08:17
"Это очень значимая профессия": барнаульский каменщик о своем ремесле 0
08:06
Белое не носить, мазаться толстым слоем: дерматолог о безопасном загаре 2
07:53
Как принять участие в большом празднике бега на Алтае 0
07:45
"Вкусная – значит мраморная": мясо для стейка в ТРЦ "Пионер" 2
07:35
Сделок с недвижимостью в Алтайском крае заключают втрое чаще, чем в Москве 1
07:34
Пенсии, туризм, госпошлина: что изменится в жизни россиян с 1 августа 1
07:22
Есть где погулять: карта парков, скверов и аллей Барнаула 0
07:15
Дом с двумя каминами и бильярдным залом продают в Барнауле за 13,5 млн руб. 3
07:03
Четыре тысячи абонентов Алтайэнергосбыта лишились света за долги в 2018 г. 0
06:48
Кто может стать инкассатором и когда он имеет право применять оружие 8
06:32
Тысячи алтайских осужденных досрочно выйдут на свободу из-за нового закона 8
06:23
Как законы августа затронут алтайских пенсионеров, туристов и водителей 0
06:14
Грозы и тепло до +26 градусов обещают в Алтайском крае 1 августа 0
06:01
По ту сторону вокзала: фотопрогулка по Барнаулу вдоль путей 2
05:29
Заяц и Волк из "Ну, погоди!" попали на памятные монеты Центробанка 0
04:15
Тысячу рулонов туалетной бумаги продает с аукциона посольство США в Лондоне 0
03:06
СМИ: большинство российских компаний готовы повысить цены после роста НДС 0
02:22
Парад зомби отменили в Перми из-за многочисленных жалоб верующих 6
01:08
Ученые придумали нанозащиту от кариеса 0
00:15
Ученые США создали чип для имитации работы мозга 0
23:48
Три российских журналиста были убиты в Центральноафриканской Республике 0
23:34
Эксперты нашли недостатки в работе 80% детсадов России 2
23:07
16 человек отравились шаурмой в Киеве 0
22:52
США готовятся к созданию военно-космических сил 0
22:30
Две модели Lada вошли в рейтинг самых продаваемых автомобилей Европы 1
22:05
Массовая инфекция в новосибирском лагере стала поводом для уголовного дела 1
21:51
Троих взрослых и ребенка нашли убитыми в нью-йоркской квартире 1
21:30
Житель Кузбасса выбросил с балкона собаку и хорька на глазах у сына 1
21:08
Цыганский табор расстреляли из карабинов в Греции 0
20:40
МИД предлагает прикладывать фото Лаврова к больным местам на планете 2
20:28
Похороны в гробах начали запрещать в Китае из-за нехватки земли 3
20:03
Аскольд Запашный упал с водных лыж и попал в больницу 0
19:50
СМИ: депутаты хотят значительно повысить штрафы за бизнес без регистрации 2
19:24
Шесть компаний попали в санкционный список Евросоюза за Крымский мост 1
19:08
Коротко о главном: барнаульский планетарий, РПЦ и рейтинг Дугина
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 31 июля
18:48
1014 медиков в Алтайском крае перебрались на работу в село за миллионом 5
18:32
Трактористы и горничные: на Алтае составили рейтинг рабочих профессий 1
18:02
Чемал и Телецкое озеро стали самыми популярными местами отдыха в Сибири 0
17:48
Барнаульцы станут свидетелями частичного солнечного затмения 11 августа 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.