Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович считает, что поводом для резкого роста цен на бензин стало формирование нового состава правительства. А точнее, то, что этим временем воспользовались нефтяники. Об этом он сказал в интервью РБК.
"То, что произошло на бензиновом рынке, скорее вопрос пересменки в правительстве и отсутствия должного ежедневного управления этой сложной системой сдержек и противовесов в период этой пересменки", — заявил он.
Дворкович добавил, что это не обвинение, а объективный фактор.
По его словам, из-за постоянного конфликта интересов на бензиновом рынке между нефтяниками и финансовой системой ситуация с ценами на топливо требовала "ежемесячной работы" с компаниями.
Резкий рост цен на бензин произошел весной 2018 года. Пока цены заморожены.
Комментарии
Сечин, Миллер и др ещё и возврат НДС с экспорта ресурсов со следующего года будут получать по ставке не 18%, а 20%. Богатеют дальше и больше
Ааааа, я -то думал. что нацлидеру на войнушки денег не хватает - а тут вон чё, лихо так закручено..
А у нас была смена правительства? Медведев никуда не исчез. И путин
все так же рулит. У жуликов всегда «объективные факторы». Которые всегда ведут к росту цен и личному обогащению чиновников.
Какая пересменка?! Как в анекдоте про смену белья - меняем бельё первый этаж со вторым!
сейчас идет просто слив единой россии, наверно вместо нее очередную чистенькую партию заведут куда со временем опять перетекут все те же лица или уже их детишки и родственники
Пересменка? Аркаша, кому вы втираете? Какая пересменка? Все на своих местах.
последнее время наше правительство несет полную чушь и самое смешное, что люди верят
14:52 Грантштейн Ты опять кусаешь кормящую руку?
31.07.2018 15:10
- гость -
Идите мимо, я не подаю троллям.
просто у тебя ничего нет, ты нищий как церковная мышь
просто у тебя ничего нет, ты нищий как церковная мышь
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В наше время поговорка про церковную мышь потеряла смысл скорее даже приобрела противоположный
31.07.2018 15:21
- гость -
В наше время поговорка про церковную мышь потеряла смысл
Не в наше время, а в этой стране.
31.07.2018 15:25
- гость -
Те, кто говорит "в этой стране", обычно сам к ней не имеет никакого отношения, и ненавидит ее.
15:27
Откуда такие данные, Пригожин нашептал?
31.07.2018 15:28
- гость -
Ожидаемо. Только и можете шепелявить: ольгино, лахта, пригожын. Куски субстанции
31.07.2018 15:27
- гость -
31.07.2018 15:25
- гость -
Те, кто говорит "в этой стране", обычно сам к ней не имеет никакого отношения, и ненавидит ее.
Всегда говорил, в нашей стране. Но последнее время почему то мне не кажется, что она наша, хотя живу здесь. Да, возможно это потому, что я не писаюсь кипятком от проведения на народные деньги олимпиады в Сочи и Мундиаля.
1.07.2018 15:38
- гость -
31.07.2018 15:28
- гость -
Ожидаемо. Только и можете шепелявить: ольгино, лахта, пригожын. Куски субстанции
Зато ты твердо выговариваешь: "Родина, Партия, Путин!"
31.07.2018 15:38
- гость -
31.07.2018 15:28
- гость -
Ожидаемо. Только и можете шепелявить: ольгино, лахта, пригожын. Куски субстанции
А ты призываешь к действиями? Нехорошо.
Такая пересменка уже многомногомного лет. В смысле лапша на уши.