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Аркадий Дворкович объяснил рост цен на бензин "пересменкой" правительства

, ИА "Амител"
По словам бывшего вице-премьера, нефтяники воспользовались ситуацией во время смены кабмина

Фото: customs.news

Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович считает, что поводом для резкого роста цен на бензин стало формирование нового состава правительства. А точнее, то, что этим временем воспользовались нефтяники. Об этом он сказал в интервью РБК.

"То, что произошло на бензиновом рынке, скорее вопрос пересменки в правительстве и отсутствия должного ежедневного управления этой сложной системой сдержек и противовесов в период этой пересменки", — заявил он.

Дворкович добавил, что это не обвинение, а объективный фактор.

По его словам, из-за постоянного конфликта интересов на бензиновом рынке между нефтяниками и финансовой системой ситуация с ценами на топливо требовала "ежемесячной работы" с компаниями.

Напомним, в предыдущем составе правительства Аркадий Дворкович курировал именно топливно-энергетический комплекс.

Резкий рост цен на бензин произошел весной 2018 года. Пока цены заморожены.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

31.07.2018 14:15
Гена 2

Сечин, Миллер и др ещё и возврат НДС с экспорта ресурсов со следующего года будут получать по ставке не 18%, а 20%. Богатеют дальше и больше

0  0
31.07.2018 14:22
- гость -

Ааааа, я -то думал. что нацлидеру на войнушки денег не хватает - а тут вон чё, лихо так закручено..

0  0
31.07.2018 14:26
- гость -

А у нас была смена правительства? Медведев никуда не исчез. И путин
все так же рулит. У жуликов всегда «объективные факторы». Которые всегда ведут к росту цен и личному обогащению чиновников.

0  0
31.07.2018 14:46
- гость -

Какая пересменка?! Как в анекдоте про смену белья - меняем бельё первый этаж со вторым!

0  0
31.07.2018 14:50
- гость -

сейчас идет просто слив единой россии, наверно вместо нее очередную чистенькую партию заведут куда со временем опять перетекут все те же лица или уже их детишки и родственники

0  0
31.07.2018 14:52
Грантштейн

Пересменка? Аркаша, кому вы втираете? Какая пересменка? Все на своих местах.

0  0
31.07.2018 15:01
- гость -

последнее время наше правительство несет полную чушь и самое смешное, что люди верят

0  0
31.07.2018 15:10
- гость -

14:52 Грантштейн Ты опять кусаешь кормящую руку?

0  0
31.07.2018 15:11
Грантштейн

31.07.2018 15:10
- гость -
Идите мимо, я не подаю троллям.

0  0
31.07.2018 15:18
- гость -

просто у тебя ничего нет, ты нищий как церковная мышь

0  0
31.07.2018 15:21
- гость -

просто у тебя ничего нет, ты нищий как церковная мышь
-----
В наше время поговорка про церковную мышь потеряла смысл скорее даже приобрела противоположный

0  0
31.07.2018 15:25
- гость -

31.07.2018 15:21
- гость -
В наше время поговорка про церковную мышь потеряла смысл

Не в наше время, а в этой стране.

0  0
31.07.2018 15:27
- гость -

31.07.2018 15:25
- гость -
Те, кто говорит "в этой стране", обычно сам к ней не имеет никакого отношения, и ненавидит ее.

0  0
31.07.2018 15:28
- гость -

15:27

Откуда такие данные, Пригожин нашептал?

0  0
31.07.2018 15:38
- гость -

31.07.2018 15:28
- гость -
Ожидаемо. Только и можете шепелявить: ольгино, лахта, пригожын. Куски субстанции

0  0
31.07.2018 15:41
- гость -

31.07.2018 15:27
- гость -
31.07.2018 15:25
- гость -
Те, кто говорит "в этой стране", обычно сам к ней не имеет никакого отношения, и ненавидит ее.

Всегда говорил, в нашей стране. Но последнее время почему то мне не кажется, что она наша, хотя живу здесь. Да, возможно это потому, что я не писаюсь кипятком от проведения на народные деньги олимпиады в Сочи и Мундиаля.

0  0
31.07.2018 15:43
- гость -

1.07.2018 15:38
- гость -
31.07.2018 15:28
- гость -
Ожидаемо. Только и можете шепелявить: ольгино, лахта, пригожын. Куски субстанции

Зато ты твердо выговариваешь: "Родина, Партия, Путин!"

0  0
31.07.2018 15:45
- гость -

31.07.2018 15:38
- гость -
31.07.2018 15:28
- гость -
Ожидаемо. Только и можете шепелявить: ольгино, лахта, пригожын. Куски субстанции

А ты призываешь к действиями? Нехорошо.

0  0
31.07.2018 15:45
- гость -

Такая пересменка уже многомногомного лет. В смысле лапша на уши.

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