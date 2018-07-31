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Доследственную проверку начало краевое управление Следственного комитета после того, как возле дороги в ночное время в поселке Белоярск был найден двухлетний ребенок.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, ранним утром 30 июля малыш самостоятельно вышел из дома, пока его родители спали.
"Возле дороги мальчика обнаружила местная жительница. Приехавшие сотрудники полиции доставили его домой. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, известно, что он воспитывается в благополучной семье", — отмечают в СКР.
В рамках проверки правоохранители установят, как ребенок мог самостоятельно покинуть дом.
Также следователи проверят, имеют ли место в действиях родителей признаки ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию малолетнего и оставлению его в опасности.
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