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Надежды барнаульцев на длинную жизнь стали самыми скромными в Сибири

, ИА "Амител"
Жители краевой столицы считают идеальной продолжительность жизни в 79,5 лет

Фото: Amic.ru

Жители 38 российских городов назвали желаемую продолжительность жизни. Жители краевой столицы видят идеальной продолжительность жизни в 79,5 лет, что является самым низким показателем среди всех регионов Сибирского федерального округа.

Как сообщает Финансовый университет при Правительстве России, опрос проводили в 38 крупных российских городах, в том числе в восьми сибирских. Жители называли желаемую, "достойную" и "достаточную" продолжительность жизни.

Меньше всего хотят прожить жители Барнаула — 79,5 лет. Практически такой же возраст назвали жители Иркутска. Чуть больше 81 года хотят прожить новосибирцы и красноярцы — 81,1 и 81,4 года соответственно. Также 52% жителей столицы Алтайского края отмечают, что среди их знакомых есть приверженцы ЗОЖ. 61% опрошенных жителей отметили, что необходимо принимать меры для борьбы с потреблением спиртных напитков. Только 29% граждан сообщили, что в городе стали меньше выпивать и 32%, что стали меньше курить сигареты.

Среди активных сторонников здорового образа жизни продолжительность "достойной" и "справедливой" жизни намного выше, чем в среднем по стране – 87 лет. Наибольшая доля населения, следующего требованиям здорового образа жизни, отмечена в Грозном, Новосибирске, Перми, Екатеринбурге и Ижевске, наибольший прирост сторонников ЗОЖ в Махачкале, Грозном, Перми, Волгограде и Хабаровске.

"Города, где отмечено наименьшее сокращение доли тех, кто привержен вредным привычкам – это Барнаул, Липецк, Пенза, Ульяновск, Челябинск, Пермь, Тольятти, Краснодар, Кемерово и Красноярск", — отметили авторы исследования.

Кемеровчане оценили "достаточную" продолжительность жизни в 82,3 года, томичи — в 82,7 года, а жители Новокузнецка — в 83,6 года. Дольше всего хотели бы жить омичи — 88,3 года, это один из самых высоких показателей в стране. Средний показатель желаемой продолжительности жизни — 83,4 года, причем по сравнению с 2016 годом он снизился.

"Те, кто хотел бы прожить более долгую жизнь, – это мужчины, представители возрастной группы 40–60 лет, люди с высшим и послевузовским образованием, а также те, кто обладает весьма высоким доходом", — говорится в исследовании университета.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

31.07.2018 15:10
- гость -

Так в такой дыре многие вообще жить не хотят, а убежать не получается

0  0
31.07.2018 15:10
- гость -

убежать всегда можно

0  0
31.07.2018 15:13
- гость -

вот чущь то а? и кто ответит хочу жить с долями в возрасте..0,5,,0,1,,,0,3,,,0,6
нормальный человек скажет целое число 80-90-100 лет...
роботы составляли отчет

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