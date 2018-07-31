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Нарушение температурного режима при перевозке мороженой рыбы выявили в Барнауле специалисты Россельхознадзора.
Как сообщили в краевом управлении надзорного ведомства, на железнодорожную станцию Барнаул поступили четыре вагона-термоса со станции Мыс Чуркин Дальневосточной железной дороги с мороженой тихоокеанской сельдью общим весом свыше 220 тонн.
Вся продукция сопровождалась электронными ветеринарными свидетельствами формы №2, оформленными в ГИС "Меркурий".
"При осуществлении контроля в ходе выгрузки двух вагонов (общим весом более 110 тонн) выявлено нарушение температурного режима, на момент досмотра температура в толще блоков рыбы составила от — 6,5 ◦С до — 17,2 градуса, что является нарушением правил перевозки скоропортящихся грузов, утвержденных приказом МПС РФ от 18.06.2003 № 37 "Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов", в котором указано, что температура должна быть не выше минус 18 градусов", — уточняют в Россельхознадзоре.
В итоге были оформлены акты о нарушении ветеринарно-санитарных требований при перевозке товаров, а также выданы предписания о помещении груза на изолированное хранение.
Кроме того, специалистами проведен отбор проб на показатели безопасности продукции.
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Кроме того, специалистами проведен отбор проб на показатели безопасности продукции.
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