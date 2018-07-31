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Застрявшего на горе в Пакистане российского альпиниста спасли

, ИА "Амител"
Альпинист провел без еды и воды неделю

Фото: hunzaadventuretours.com

Пакистанские военные пилоты спасли петербургского альпиниста Александра Гукова, который неделю провел на горе без еды и воды. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на старшего координатора спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексея Овчинникова.

Альпинист был спасен во вторник, 31 июля.

"Пакистанским военным пилотам удалось отработать, причем как раз на внешней подвеске (когда спасатель подвешивается к вертолету на веревке длиной до 60 метров — прим. ред.). Сегодня в 6 утра по местному времени (4.00 мск). Пакистанцы молодцы. Они два дня тренировались на склоне", — сказал Овчинников.

Участие в операции принимали российские спасатели.

Александр Гуков входил в число участников экспедиции, которая планировала совершить летом 2018 года восхождение на вершину Латок-1 в Пакистане для съемок фильма "Невозможно — это не навсегда". Пять альпинистов начали восхождение в начале июля. Один из членов команды получил травму в результате камнепада, он и еще два человека остались в базовом лагере. Александр Гуков из Санкт-Петербурга и Сергей Глазунов из Иркутска пошли на покорение вершины. Гуков сообщил, что Глазунов погиб, сорвавшись со скалы. Сам он закрепился на высоте 6,2 тыс. метров и неделю оставался без еды и воды.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

31.07.2018 14:36
гость

у меня в таких случаях только один вопрос.
ПОЧЕМУ государство должно тратить нехилые средства на спасение одного дурочка который для удовлетворения собственных прихотей (не делая ничего полезного для людей своей страны) полез отдыхать в горы (кстати не дешевое удовольствие). Лучше б эти деньги отдали детям например, на которых каждый день всем миром собирает на операции.

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31.07.2018 14:38
- гость -

Так вроде же без воды 3 дня только можно прожить, а он неделю как то прожил

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31.07.2018 14:40
- гость -

по-барабану,как там с любыми "-истами,-лазами" и прочими любителями адреналинового форсажа...это их сознательный выбор,это их хобби и мало интересно для всех,кто не в их "мирке"....

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31.07.2018 14:50
Денис

Там снегу полно... вот и ел снег, вместо воды...

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31.07.2018 14:50
Грантштейн

31.07.2018 14:36
гость
Мне это напоминает ситуацию, когда рыбаки ежегодно прутся на льдины, лед отламывается, и их уносит от берега.
А потом их спасают МЧСники.
И так каждый год.

Может в горы пускать только при наличии страховки на покрытие расходов по экстренной эвакуации? Это дорогое удовольствие получится, но пускай рискуют за собственный счет.

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31.07.2018 14:54
Sv

Государство ничего на ребят не тратило, не волнуйтесь так, а то аппетит пропадет. Спас.операция была покрыта страховками ребят и суммой собранной за последние дни друзьями и неравнодушными. А спасали - потому что он живой человек, у него родственники дома, близкие люди, потому что это нормальное свойство человека - приходить другому на помощь. Случись это с вашим ребенком - я думаю вы б тоже были не против. Все хотят жить, даже если они готовы умереть.

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31.07.2018 15:37
Отчаянная

Александр - молодец! Выдержал все это время, не сдался. Альпинистское сообщество, все неравнодушные и причастные к этой спасательной операции показали, что обладают качествами, которые некоторые люди, к сожалению, не имеют.

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