10 000 электронных больничных выдано в Алтайском крае по данным на пятницу, 27 июля. Об этом сообщает газета "Алтайская правда" со ссылкой на региональное отделение Фонда Социального страхования.
"27 июля в Алтайском крае был открыт юбилейный – 10-тысячный – электронный листок нетрудоспособности. Его получила пациентка больницы №8 города Барнаула", — уточняют в ФСС.
Электронные больничные в регионе начали выдавать с 1 июля 2017 года. Сегодня ЭБЛ выдают в 124 медорганизациях края – как бюджетных, так и частных. Больше всего их выдано в Рубцовской городской больнице № 2 (684 штуки), Славгородской ЦРБ (633) и Тальменской ЦРБ (609).
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