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Бийчанина будут судить за езду с фальшивыми водительскими правами

, ИА "Амител"
Водительское удостоверение горожанин приобрел на чужое имя

Фото: нововятск.рф

Житель Бийска ответит перед судом за использование подложного документа — водительского удостоверения, сообщает краевая прокуратура.

Как отмечают в ведомстве, обвиняемый в январе этого года незаконно приобрел водительское удостоверение на чужое имя через интернет за 21 тысячу рублей. Сей "документ" он позже получил на почте и стал его использовать при управлении транспортными средствами.

"В мае 2018 года автомобиль под управлением привлекаемого был остановлен инспектором ГИБДД. При проверке документов сотрудникам полиции обвиняемый предъявил заведомо подложное водительское удостоверение. При проверке сотрудниками ГИБДД установлен факт наличия в данном водительском удостоверении признаков подделки, что в дальнейшем и подтвердилось экспертным заключением", — добавляют в надзорном ведомстве.

В данный момент уголовное дело, возбужденное за использование бийчанином заведомо подложного документа, направлено в суд.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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