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Расследованием истории, связанной с попаданием в шторм барнаульского плавучего кафе "Барракуда", занимается отдел по особо важным делам.
"Учитывая широкий общественный резонанс, данное уголовное дело передано для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР", — сообщили в самом ведомстве.
В данный момент назначена судоводительская судебно-техническая экспертиза, заключение которой послужит основой для установления лиц, виновных в совершении преступления, связанного с оказанием опасных услуг на водном транспорте.
Напомним, что уголовное дело было возбуждено после того, как вечером 23 июня этого года на реке Обь в Барнауле "Барракуда" попала в шторм.
"Вследствие резко ухудшившихся погодных условий со шквалистым ветром и возникшего шторма произошло расцепление конструкции плавучего кафе "Барракуда", состоявшей из теплохода и баржи, на борту которой находилось не менее 120 пассажиров и обслуживающего персонала, и последующее столкновение баржи с опорой автомобильного моста", — приводят обстоятельства случившегося в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте.
Ранее отмечалось, что в результате ЧП пострадали 15 человек.
Также в СКР отмечают, что в данный момент следователями устанавливаются все находившиеся на борту судна граждане. Всех очевидцев этих событий просят обращаться в Барнаульский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России по телефонам: 8-923-255-55-42, 8-905-927-31-88, а также 8-3852-63-49-99.
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