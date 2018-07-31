Вторник, 31 Июль, 17:18

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

А как вы отдыхали или планируете отдохнуть этим летом?

Спецпроекты

Форум

$ 62,78
€ 73,2
497705
21°
Обь
365см +35

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы губернатора Алтайского края - 2018Шукшинские дни на Алтае-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

33-летнюю хабаровчанку подозревают в серии интернет-мошенничеств в Барнауле

, ИА "Амител"
Подозреваемую задержали барнаульские полицейские

Фото: psm7.com

Барнаульские полицейские задержали в Хабаровском крае 33-летнюю местную жительницу, которая подозревается в многочисленных преступлениях в сфере интернет-мошенничества. Подробности сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Задержание 33-летней подозреваемой провели сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Октябрьскому району УМВД России по Барнаулу. В Хабаровском крае они находились в служебной командировке.

"Сотрудники уголовного розыска выяснили, что злоумышленница размещала в сети Интернет объявления с предложением оказания различных косметических услуг. Потенциальных клиентов она убеждала в получении услуги, называя адреса реальных салонов города Барнаула, в которых им эту услугу окажут. На самом деле названные салоны красоты подобных косметических услуг не оказывали. Потерпевшие верили аферистке и перечисляли предоплату. После получения денег злоумышленница тут же вносила покупателей в черный список и начинала поиск новых жертв", — уточнили в пресс-службе главка МВД.

Ущерб от ее деятельности оценивается в 90 тысяч рублей. Правоохранители уже установили ее причастность к совершению более 18 преступлений в Барнауле. Кроме того, ее привлекли по 60 эпизодам мошенничества в Хабаровском крае.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". В случае признания вины женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Полиция предупреждает об опасности предоплаты за товары и услуги на сайтах бесплатных объявлений.

Материалы по теме

 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
17:13
Многодетные родители отличников и медалистов Алтайского края получат премии 0
17:04
Фотографии нового iPhone появились в Сети 0
16:50
Житель Белокурихи хотел продать сапожнику патроны, а пошел под суд 1
16:32
Десятитысячный электронный больничный выдан на Алтае 0
16:21
33-летнюю хабаровчанку подозревают в серии интернет-мошенничеств в Барнауле 0
16:13
Удивительной красоты мост появился во Вьетнаме 1
16:07
Как и где записать ребенка на занятия каратэ в Барнауле 0
16:02
Новый министр здравоохранения назначен в Горном Алтае 2
15:51
Готовность к зиме — 50%: как Барнаул активничает на тепловом "фронте" 0
15:34
Бийчанина будут судить за езду с фальшивыми водительскими правами 0
15:21
Смертельное лобовое ДТП на трассе под Барнаулом: видео с места ЧП 1
15:12
Тонны рыбы привезли в Барнаул с нарушением температурного режима 2
15:03
Надежды барнаульцев на длинную жизнь стали самыми скромными в Сибири 3
14:49
Уголовное дело барнаульского плавучего кафе "Барракуда" стало особо важным 0
14:33
Застрявшего на горе в Пакистане российского альпиниста спасли 16
14:22
Движение по трассе "Бийск – Турочак – Артыбаш" ограничат на 10 дней 1
14:12
Аркадий Дворкович объяснил рост цен на бензин "пересменкой" правительства 22
14:02
СК начал проверку после обнаружения ребенка у дороги под Барнаулом 0
13:48
Касается каждого: как в Алтайском крае спасают детей от наркодилеров 2
13:32
Кандидаты на выборы губернатора Алтая получат регистрацию к концу недели 2
13:21
Барнаульский грибник наткнулся в лесу на тайник с оружием 5
13:15
Власти Москвы выделили новый участок для одиноких сердец шоу "Дом-2" 3
13:04
Более 40 тысяч мальков сазана выпустили в Обь рядом с Барнаулом 0
12:48
Подробности обнаружения мальчика у дороги под Барнаулом сообщили в полиции 1
12:33
Где отдыхали вожди: шикарные дачи советских лидеров 6
12:27
Мужчина погиб при лобовом столкновении на трассе под Барнаулом 3
12:14
Ростуризм нашел нарушения в Алтайском крае при освоении федеральных средств 2
12:02
Режим ЧС сняли в Барнауле спустя месяц после разрушительного урагана 2
11:50
Жителей Барнаула призывают "выйти из тени" на дорогах 0
11:34
ФНС с 1 августа откроет доступ к относившимся к налоговой тайне данным 3
11:27
Историю о найденном у дороги под Барнаулом ребенке обсуждают в соцсетях 5
11:13
Очевидцы: водитель авто убежал после столкновения с трамваем в Барнауле 6
11:09
Житель Бийска зверски задушил котенка на глазах детей – СМИ 29
10:51
Пожилая бийчанка отдала мошенникам более 2 миллионов рублей 20
10:32
Алтайские власти закупят четыре современных вагона для пригородных поездов 3
10:21
Типичные фотографии туристов высмеяли в Instagram 8
10:14
Глава Барнаула Дугин вновь стал лучшим в рейтинге среди всех мэров Сибири 26
10:03
Магнитная буря накроет Землю в августе 0
10:00
Где купить роскошную шубу, не потратив ни рубля 1
09:50
Предприниматель в Барнауле идет под суд за попытку дать взятку полицейскому 5
09:41
Минсельхоз требует выделить для молока отдельную полку в магазинах 12
09:30
"Чикаго" проведет День пиццы – "100 пицц за 100 рублей" 14
09:28
Составлен рейтинг стран с самым быстрым интернетом 0
09:15
Худеем правильно: прием диетолога-эндокринолога в "Медикал Эстейт" 0
09:04
Загоревшийся гараж в Славгороде тушили восемь пожарных 0
08:51
"Читай-агентом может стать каждый": стартовал конкурс для юных книголюбов 0
08:33
PIZZA-TERRA: где заказать по-настоящему вкусную пиццу в Барнауле 18
08:23
Это революция: как барнаульские проектировщики работают по BIM-технологии 4
08:17
Против лома есть приемы: как на Алтае раскрывают кражи цветного металла 2
08:06
Новогодние подарки для алтайских школьников могут подешеветь на 1,7 млн 2
07:50
Трехуровневую квартиру с сауной продают в центре Барнаула за 7,5 млн рублей 4
07:34
Не проходите мимо: барнаульский депутат о контроле в сфере благоустройства 4
07:19
Это как: зарегистрировать автомобиль можно будет без ГИБДД 0
07:03
Искалеченная судьба: почему дети идут на преступления и кто в этом виноват 0
06:48
Всё время кого-то выбираем: какие выборы пройдут в России 9 сентября 2018 года 10
06:32
Странные и жуткие фотографии XIX века 0
06:17
Нежаркую погоду без дождей обещают в Алтайском крае в последний день июля 0
06:01
Обещанного 3 года ждут: РПЦ не торопит с переездом Барнаульский планетарий 15
05:01
Бабушка в США застрелила своего мужа за подписку на порно-каналы 0
04:04
Путин подписал указ о праздновании 150-летия Бунина в 2020 году 0
03:04
Барнаульское "Динамо" сыграет 31 июля в матче за Кубок России по футболу 1
02:01
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла информацию об инсульте у президента 1
01:11
Продажи подержанных автомобилей в 2018 году выросли в России 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.