Барнаульские полицейские задержали в Хабаровском крае 33-летнюю местную жительницу, которая подозревается в многочисленных преступлениях в сфере интернет-мошенничества. Подробности сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Задержание 33-летней подозреваемой провели сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Октябрьскому району УМВД России по Барнаулу. В Хабаровском крае они находились в служебной командировке.
"Сотрудники уголовного розыска выяснили, что злоумышленница размещала в сети Интернет объявления с предложением оказания различных косметических услуг. Потенциальных клиентов она убеждала в получении услуги, называя адреса реальных салонов города Барнаула, в которых им эту услугу окажут. На самом деле названные салоны красоты подобных косметических услуг не оказывали. Потерпевшие верили аферистке и перечисляли предоплату. После получения денег злоумышленница тут же вносила покупателей в черный список и начинала поиск новых жертв", — уточнили в пресс-службе главка МВД.
Ущерб от ее деятельности оценивается в 90 тысяч рублей. Правоохранители уже установили ее причастность к совершению более 18 преступлений в Барнауле. Кроме того, ее привлекли по 60 эпизодам мошенничества в Хабаровском крае.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". В случае признания вины женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Полиция предупреждает об опасности предоплаты за товары и услуги на сайтах бесплатных объявлений.
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