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Госдума России приняла во втором чтении поправку в Уголовный кодекс. Теперь один день пребывания в СИЗО приравнивается к полутора дням в воспитательной колонии или колонии общего режима. Тем, кто получил срок в колонии-поселении, день в следственном изоляторе зачтут за два. Пересчёт сроков приведет к массовой амнистии.
Как сообщили в УФСИН РФ по Алтайскому краю, согласно Федеральному закону
№186-ФЗ "О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации", приговоры могут быть пересмотрены 1638 осужденным, содержащимся в колониях общего режима, и 110 осужденным, отбывающим наказание в колониях-поселениях. При этом в структуру ведомства в регионе входят четыре колонии общего режима (ИК-4, ИК-5, ИК-6, ИК-11) и две колонии-поселения (КП-2, КП-7).
Законопроект обсуждали долго и откладывали много раз. Его автором является председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников. Отмечается, что "пересчет сроков" не означает, что осужденные моментально выйдут на свободу. В соответствии с новым федеральным законом части заключенных просто будет смягчено наказание в виде снижения срока. Процессом рассмотрения сроков будет заниматься суд. Администрация исправительного учреждения в обязательном порядке должна подготовить необходимые материалы, которые будут направлены в суд. В некоторых регионах уже отправили материалы в суды.
По закону человек может находиться под стражей максимум 18 месяцев на период предварительного расследования до передачи дела в суд. После передачи дела в суд и до вынесения приговора — ещё до шести месяцев. При этом уровень содержания в СИЗО гораздо хуже, чем в обычной колонии – обвиняемые лишены возможности выходить на улицу. Ожидается, что в целом в России раньше срока могут выйти около 100 тысяч человек.
Как сообщают "Новые Известия", в настоящее время в пенитенциарной системе, по данным ФСИН, находится около 617 тысяч человек. Из числа осужденных 5 056 621 человек отбывает наказание в исправительных колониях, 33 636 — в колониях-поселениях; 2 013 осуждены пожизненно. В СИЗО на сегодня содержатся 108 282 человека. Полгода содержания в СИЗО одного человека обходится государству почти в 490 тыс. рублей.
В Алтайском крае известные личности после пересчета сроков смогут раньше выйти на свободу. Так, бывший депутат АКЗС Александр Мастинин может подать заявление на условно-досрочный выход уже сейчас. Сыну бывшего главы администрации Барнаула Игоря Савинцеву Максиму до освобождения остается примерно полгода. А вот экс-вице-губернатор Алтайского края Юрий Денисов не сможет воспользоваться "пересчетом", поскольку отбывает наказание в колонии строгого режима. Денисов может просить об УДО только в 2020 году.
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