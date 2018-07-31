Фото: Amic.ru
Видео с места смертельного лобового ДТП, случившегося 31 июля на трассе Фирсово — Бобровка под Барнаулом, прислал порталу Amic.ru наш читатель Олег через специальную функцию "Мобильный репортер".
На кадрах видны последствия аварии, в результате которой скончался мужчина 1972 года рождения.
Как ранее сообщал портал Amic.ru, ДТП произошло сегодня около 10:25 на 10-м километре автодороги Фирсово — Бобровка.
По предварительным данным, мужчина 1972 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21093, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Toyota Sprinter под управлением водителя 1964 года рождения.
Водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия до приезда медиков.
Водитель Toyota и его пассажир были доставлены в больницу. По факту аварии полиция проводит проверку.
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