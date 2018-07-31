Министерство здравоохранения Республики Алтай возглавил Павел Решетов, ранее руководивший Перинатальным центром. Об этом на совещании в правительстве региона сообщил глава РА Александр Бердников.
"Рассчитываю, что он продолжит развивать всё хорошее, что было раньше, и внесёт в работу министерства необходимые новшества", — цитирует Бердникова региональный Минздрав.
Глава региона подчеркнул, что за спиной у Павла Решетова "солидный опыт эффективного управления крупными медицинскими организациями Республики Алтай".
На этот пост новый министр пришел с должности главного врача Перинатального центра, ранее несколько лет он возглавлял Республиканский центр медицины катастроф. Родился в 1974 году.
Пока Решетов работает в статусе исполняющего обязанности министра, до тех пор, пока его кандидатуру не утвердят федеральные ведомства.
Напомним, что бывший министр здравоохранения Горного Алтая Владимир Пелеганчук получит пост главы федерального ортопедического центра в Барнауле.
Комментарии
За последние несколько лет Бердников заменил десятки членов правительства.
Управленческая агония какая то.
Вы правильно пишете членов правительства. С себя ответственность снять , надо правительство создать.