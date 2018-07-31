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Житель Белокурихи приговорен к ограничению свободы за незаконное хранение и сбыт боеприпасов, сообщает прокуратура Алтайского края.
По информации правоохранителей, в октябре 2010 года обвиняемый приобрел десять патронов, относящихся к категории боеприпасов к нарезному огнестрельному оружию калибра 5,6 миллиметра. Боеприпасы он хранил в нежилой надворной постройке.
31 января этого года мужчина пришел в мастерскую по ремонту обуви и предложил мастеру приобрести за 500 рублей незаконно хранимые десять патронов.
Однако сапожник отказался покупать боеприпасы, а позже продававший патроны мужчина был задержан сотрудниками полиции.
Суд приговорил его к ограничению свободы сроком на один год и четыре месяца.
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по писят рублей за мелкашный патрон - сказочный дeбил блин!