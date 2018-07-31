20-летний дизайнер из Латвии Вениамин Гескин известен тем, что по "слитым" чертежам и различной информации рисует рендеры гаджетов. Так появились на свет фотографии, предположительно, новой модели iPhone.
2018 iPhone X Plus (6.5-inch) and iPhone (6.1-inch) Dummy Models. pic.twitter.com/QrgkT6u0vS— Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 29 июля 2018 г.
На снимках показаны макеты iPhone X Plus с 6,5-дюймовым экраном и iPhone с дисплеем 6,1 дюйма. В моделях Plus-версии, судя по снимкам, будет двойная камера и будут отсутствовать сканеры отпечатков пальцев.
Стоит отметить, что дизайнер первым показал максимально близкий к оригиналу прототип iPhone X, пишет "РИА Новости".
Apple, как ожидается, представит новую модель своего смартфона уже в сентябре.
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