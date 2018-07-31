Готовность к зиме — 50%: как Барнаул активничает на тепловом "фронте"

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Уровень готовности жилищно-коммунального комплекса Барнаула к зиме в настоящее время уже приближается к 50%. Акты готовности получили почти половина жилых домов краевого центра. По планам, все необходимые работы теплоэнергетики завершат не позднее середины сентября.
31 июля глава Барнаула Сергей Дугин проверил ход подготовки инженерной инфраструктуры и жилого фонда к работе в зимних условиях.
В настоящее время работы по текущему ремонту общедомового имущества МКД выполнены на сумму 90 млн рублей от запланированных на эти цели 189 млн. К зиме в Барнауле необходимо подготовить 3837 многоквартирных домов. Из них с центральным отоплением — 2799.
Между тем безболезненное прохождение зимнего сезона невозможно без ежегодного ремонта тепломагистралей. В текущем году на данные цели будет потрачено примерно 380 млн рублей.
В районе пересечения улицы Попова и Павловского тракта ведется ремонт участка магистральной тепловой сети. Главный инженер АО "БТСК" Сергей Климов рассказал о ходе выполнения аварийно-восстановительных работ после проведения гидравлических испытаний.
"В 2018 году СГК реализует инвестпроект, благодаря которому удастся произвести технологическое присоединение жилых домов, административных зданий и соцобъектов в кварталах 2008 и 2011 к мощностям Барнаульской ТЭЦ-3. В частности, проектом предусмотрена полная замена трубопроводов тепловой сети с увеличением диаметра с 700 до 800 мм, в том числе в проходном канале под Павловским трактом будет произведена замена трубопроводов диаметром 1000 мм. Общая длина этого участка — 140 м. Кроме того, предусмотрена замена плит перекрытия канала с последующим восстановлением автодорожного полотна", — пояснил г-н Климов.
Сроки проведения работ составят около месяца — с середины июля до середины августа.
Добавим, ремонтные работы выполняются в первую очередь для того, чтобы минимизировать число потенциальных аварий в зимний период.
Стоит отметить, что главную сложность при проведении работ создают стесненные условия, а также необходимость полностью перекрыть на несколько дней главную городскую магистраль — Павловский тракт.
В ближайшее время будет подписано соответствующее постановление администрации города. По нормативам на выполнение работ отводится 4 дня, но в СГК пообещали все закончить раньше. Таким образом, ограничения будут действовать с утра 3 августа до вечера 5 августа. В понедельник движение будет запущено вновь.
Председатель комитета по энергоресурсам и газификации администрации Барнаула Александр Кощеев пояснил, что в этом году БТСК особое внимание уделила ремонту магистральных трубопроводов: "Основные объемы ремонта выполнены. Трассы включены в работу. Предстоит восстановление благоустройства. Осталось завершить ремонт лишь на двух участках — на пересечении проспекта Ленина с улицей Сухова, а также угол Северо-Западной и Ленинского".
Сергей Дугин пояснил, что в настоящее время главная задача — это получить паспорта готовности к зиме для каждого городского объекта. На особом контроле находятся ветхие и аварийные дома, социальные учреждения. С 1 августа уже начинается приемка учреждений образования.
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