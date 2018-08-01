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В августе 2018 года в России вступает в силу ряд законов, которые коснутся пенсионеров, водителей, туристов, а также других категорий граждан. Мы собрали все самое важное, что нужно знать об этих изменениях.
Повышение пенсий
С 1 августа 2018 года в России у работающих пенсионеров вырастут пенсии. Это традиционная процедура, которая проводится раз в год. Размер положенной прибавки определяется в индивидуальном порядке, так как ее величина зависит от двух основных параметров: количества пенсионных баллов, уплаченных с зарплаты за прошедший год, и от даты оформления пенсии (поскольку с 2016 года для этой категории пенсионеров стоимость пенсионного балла не индексируется). Максимальная надбавка – 235,74 рубля. По оценкам экспертов, средний размер надбавки в России и вовсе составит 164 рубля.
Загранпаспорт и водительские права подорожают
С 3 августа за получение биометрического загранпаспорта и водительских прав придется заплатить больше, чем раньше. Это связано с увеличением размера госпошлины за выдачу документов. С 3 августа пошлина за биометрический загранпаспорт достигнет 5 тысяч рублей (сейчас 3500 рублей), за детский загранпаспорт (до 14 лет) — 2500 рублей (1500 рублей). Пошлина за водительское удостоверение на пластиковой основе нового поколения вырастет до 3000 рублей. Пошлина за стандартный пластик останется прежней — 2 тысячи рублей.
Иностранные туристы смогут находиться в России до 30 дней
Иностранные граждане, которые находятся на территории России, могут воспользоваться этой возможностью. Территория Дальнего Востока обычно используется для въезда граждан, постоянно проживающих в Китае, Турции и других странах. По электронной визе можно будет прилететь в Хабаровский край, Амурскую область, на Сахалин, Камчатку и Чукотку. Подать заявку на получение электронной визы могут граждане 18 государств.
Для оформления электронной визы заинтересованное лицо должно в обязательном порядке предоставить в Министерство иностранных дел специальное заявление для того, чтобы оформить документы. Вместе с текстом заявления человек прилагает свою фотографию. Эта процедура выгодна, так как не предусматривает начисление специального консульского сбора. Иностранные граждане могут находиться на территории страны на протяжении 30 дней.
Коньяк и водка подорожают
Любителям этих алкогольных напитков теперь придется тяжело. С 20 августа на всю водку и ликероводочные напитки крепостью от 37 до 40 процентов устанавливается единая официальная минимальная цена для розничной торговли, ниже которой продавать такое спиртное в России запрещено.
Также водку и другие напитки ждет увеличение минимальных цен. Например, самая дешевая водка объемом 0,5 литра с НДС и акцизом крепостью от 38 до 39 градусов будет стоить 205 рублей (сейчас — 201 рубль). Минимальная цена более крепких напитков не меняется.
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