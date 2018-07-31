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Многодетные родители отличников и медалистов Алтайского края получат премии

, ИА "Амител"
На эти цели выделено 2,5 млн рублей

Фото: kairos.az

Родители отличников и выпускников-медалистов из многодетных семей Алтайского края получат денежные выплаты — в общем более 2,5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал "Катунь 24" со ссылкой на региональное Министерство образования.

"Единовременные денежные выплаты получат родители школьников, окончивших 2017-2018 учебный год на "отлично". Всего их 929 человек", — уточнили в Минобре.

Так, за выпускника 2-4 классов, имеющего годовые, экзаменационные, итоговые отметки "отлично" по всем предметам, дадут одну тысячу рублей. Родителям учеников 5-9 классов выплатят по две тысячи рублей, 10 классов — по три тысячи рублей. А родители одиннадцатиклассников, получивших аттестат с отличием и награжденных медалью "За особые успехи в учении", получат по 10 тысяч рублей.

Общая сумма фонда выплат — более 2,5 млн рублей. Средства выделены из краевого бюджета.

Такой вид материальной помощи существует в Алтайском крае с 2011 года.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

31.07.2018 18:33
- гость -

Смешно. А коммуникации к участкам на жилищное строительство так и не оплатят?

0  0
31.07.2018 18:47
- гость -

"Единовременные денежные выплаты получат родители школьников, окончивших 2017-2018 учебный год на "отлично".


Всё бы хорошо - да... И за год у нас все пятёрки, и экзамены на отлично. Но за четверть есть четверки по некоторым предметам. И из-за этого мы не можем претендовать даже на такое мизерное, позорное вознаграждение! Позор руководству!

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