В Алтайском крае по итогам 2017 года на 1,4% вырос уровень больничной летальности, однако он продолжает оставаться ниже среднероссийского. Такие данные приводят эксперты Общероссийского народного фронта и Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека "Здоровье" в рейтинге регионов по уровню внутрибольничной летальности в 2016-2017 годах.
Внутрибольничная летальность — отношение общего числа умерших в больнице к общему числу больных, выписавшихся из медучреждения за тот же период.
Кроме Алтайского края этот показатель по итогам 2017 года вырос в 61 регионе. Например, в Республике Северная Осетия на 0,22%, Иркутской области на 0,17%, Псковской — на 0,15%, Хабаровском крае и Калужской области рост составил 0,13%, в Брянской, Томской областях и Республике Калмыкия — 0,12%. Но в этих регионах рост ниже среднероссийского. А в целом по стране в 2017 году этот показатель составил 1,8%, в 2016 году был 1,77%.
Но в 45 из 61 региона рост превысил средний по стране. Например, в Республике Карелия (2,86%), Ленинградской области (2,76%), Севастополе (2,72%), Ярославской (2,56%), Новгородской (2,54%) и Псковской (2,5%) областях, Санкт-Петербурге (2,49%), Тверской (2,46%), Тульской (2,45%), Московской (2,27%), Кемеровской (2,26%) и Калининградской (2,22%) областях.
"Рост внутрибольничной летальности, по нашему мнению, не всегда можно объяснить госпитализацией пациентов с тяжелым течением болезни и возрастных граждан. Нередко рост этого показателя связан с низкой доступностью медицинской помощи, непрофильными госпитализациями, началом оказания медицинской помощи за пределами "золотого часа" при сосудистых патологиях", — прокомментировал член Центрального штаба ОНФ, директор Фонда "Здоровье" Эдуард Гаврилов.
Комментарии
Показатель внутрибольничной летальности у пациентов с инфарктом миокарда в России выше в три раза, чем в странах ЕС. Септические осложнения в стационарах после операций у нас составляют 2-3 процента, а у них — в среднем 0,8 процента.
По данным председателя правления Ассоциации медицинских обществ по качеству медпомощи и медицинского образования, ответственного секретаря российского общества по организации здравоохранения и общественному здоровью Гузель Улумбековой
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В России:
- Дефицит врачей участковой службы 40% от
самого минимального норматива
- Более 30% врачей старше пенсионного возраста
- В сельской местности обеспеченность врачами в
3 раза ниже, чем в среднем по стране
- За 2 последних года на 8% снизилась
обеспеченность врачами участковой службы
— Всё хорошо, прекрасная маркиза,
Дела идут и жизнь легка,
Ни одного печального сюрприза,
За исключением пустяка:
Так, ерунда, пустое дело,
Кобыла ваша околела,
А в остальном, прекрасная маркиза,
Всё хорошо, всё хорошо!
Я вот тут задумался: а ведь власть в России меняется исключительно посредством революций...
31.07.2018 18:01
Дима
Я вот тут задумался: а ведь власть в России меняется исключительно посредством революций.
Нет Дима, посредством дворцовых переворотов