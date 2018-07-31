Фото: rusargument.ru
Полиция в Барнауле ищет очевидцев наезда автомобиля на женщину-пешехода в районе ТРЦ "Огни".
Как сообщили в городской ГИБДД, ДТП произошло еще 26 июля около 08:50 на улице Антона Петрова, в районе дома № 219 б, (ТРЦ "Огни").
"На нерегулируемом пешеходном переходе произошло дорожно-транспортное происшествие — наезд на пешехода (женщину 1955 года рождения) неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", — отмечают в Госавтоинспекции.
Граждан, располагающих какой-либо информацией относительно данного происшествия, просят сообщить по телефонам: (3852) 393-605, 393-554 , 391-090, 393-555 или 02.
Комментарии
Калоевы на этих бегунков нужны