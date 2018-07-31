Фото: fotokto.ru
Большинство жителей Сибири в 2018 году выбирали местом отдыха село Чемал Республики Алтай. Как подсчитали аналитики портала KUZUK.RU, к настоящему времени турпоток в Алтайский край и соседнюю республику в целом растет примерно на 11% к прошлому году.
Согласно статистике, село Чемал стало самым популярным местом отдыха у сибиряков. Порядка 35% отдыхающих предпочитают останавливаться на турбазах, расположенных в районе села. В целом же турпоток в Чемал растет на 27% к прошлому году.
Кроме того, Телецкое озеро для отдыха предпочли 24% жителей крупных сибирских городов, а расположенное недалеко от Чемала озеро Манжерок — 13%. Вероятно, это связано с тем, что озеро было закрыто для отдыха, и только 21 июля благоустроительные работы были завершены и был открыт оборудованный пляж.
Находящаяся на границе Республики Алтай и Алтайского края особая туристическая зона "Бирюзовая Катунь" привлекла 11% туристов. Еще 9% туристов в качестве места для отдыха предпочли окрестности озера Ая.
Что касается отдаленных районов Горного Алтая за Семинским перевалом, то летние отпуска там проводят 8% сибиряков. На такой турпоток влияет зачастую отсутствие в тех районах комфортных условий.
Турпоток на Алтай в целом вырос на 11% к прошлому году. Турпоток в Чемал поднялся на 27%, в Манжерок на 25%, в "Бирюзовую Катунь" на 13%, в отдаленные районы на 11%, на Телецкое озеро на 5%, на озеро Ая на 3%.
Комментарии