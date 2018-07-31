Трактористы, садоводы, швеи, горничные, бармены, маляры и столяры — такие рабочие специальности вошли в рейтинг востребованных на рынке труда профессий в Алтайском крае, опубликованный на региональном интерактивном портале по труду и занятости населения.
Более 60 профессий и 35 должностей служащих названы востребованными на регистрируемом рынке труда Алтайского края за второй квартал 2018 года.
Итак, это:
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, механизатор (докер-механизатор), оператор машинного доения, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, животновод, садовод;
- швея, повар, пекарь, официант, кондитер, горничная, бармен, заготовитель продуктов и сырья, оператор линии в производстве пищевой продукции, изготовитель пищевых полуфабрикатов, прессовщик сыра, обвальщик мяса, оператор птицефабрик и механизированных ферм, аппаратчик обработки зерна;
- каменщик, стропальщик, электросварщик, электромонтер, бетонщик, машинист крана (крановщик), штукатур, маляр, столяр, арматурщик, кровельщик.
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